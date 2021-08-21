АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Англии по футболу

Центральным поединком будет дерби между "Арсеналом" и "Челси".
21-23 августа состоятся матчи 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
- 3-й тур АПЛ - 28-29 августа.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2020/21
1 ТУР / 2 ТУР
|Суббота, 21 августа
|14:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|2:0
|БЕРНЛИ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5:0
|НОРВИЧ СИТИ
|17:00
|ЛИДС
|2:2
|ЭВЕРТОН
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|2:0
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|0:0
|БРЕНТФОРД
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|УОТФОРД
|Воскресенье, 22 августа
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|16:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Понедельник, 23 августа
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЛЕСТЕР СИТИ