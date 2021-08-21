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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

Центральным поединком будет дерби между "Арсеналом" и "Челси".

21-23 августа состоятся матчи 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
  • 3-й тур АПЛ - 28-29 августа.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2020/21
1 ТУР / 2 ТУР
Суббота, 21 августа
14:30 ЛИВЕРПУЛЬ   2:0   БЕРНЛИ
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   5:0   НОРВИЧ СИТИ
17:00 ЛИДС   2:2   ЭВЕРТОН
17:00 АСТОН ВИЛЛА   2:0   НЬЮКАСЛ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   0:0   БРЕНТФОРД
19:30 БРАЙТОН   _:_   УОТФОРД
Воскресенье, 22 августа
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
16:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ЧЕЛСИ
Понедельник, 23 августа
22:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЛЕСТЕР СИТИ
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