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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

С 13-го по 15 августа состоятся матчи второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Во 2-м туре АПЛ "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде уступил "Астон Вилле". Подопечные Стивена Джеррарда обыграли команду Фрэнка Лэмпарда со счетом 2:1, украинский защитник "ирисок" провел на поле полный матч.

А вот "Арсенал" Александра Зинченко одержал вторую победу подряд на старте нового чемпионата. "Канониры" в результативном матче одолели "Лестер" - 4:2. Наш соотечественник вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

Центральным поединком тура стало лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом". "Шпоры" спаслись от поражения на последних секундах встречи, а после финального свистка вспыхнула потасовка с участием главных тренеров команд.

  • После двух туров в таблице лидируют действующий чемпион - "Манчестер Сити", а также "Арсенал" (у обоих по 6 очков). "Манчестер Юнайтед" сенсационно занимает последнее место, проиграв два стартовых матча с общим счетом 1:6.
  • Поединки 3-го тура АПЛ пройдут 20-22 августа.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
Суббота, 13 августа
14:30 АСТОН ВИЛЛА   2:1   ЭВЕРТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   2:2   ЛИДС
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   4:0   БОРНМУТ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   0:0   ФУЛХЭМ
17:00 БРАЙТОН   0:0   НЬЮКАСЛ
17:00 АРСЕНАЛ   4:2   ЛЕСТЕР
19:30 БРЕНТФОРД   4:0   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 14 августа
16:00 НОТТИНГЕМ   1:0   ВЕСТ ХЭМ
18:30 ЧЕЛСИ   2:2   ТОТТЕНХЭМ
Понедельник, 15 августа
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   КРИСТАЛЛ ПЭЛАС

Таблица АПЛ после 2 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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