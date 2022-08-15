АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Англии по футболу

Во 2-м туре АПЛ "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде уступил "Астон Вилле". Подопечные Стивена Джеррарда обыграли команду Фрэнка Лэмпарда со счетом 2:1, украинский защитник "ирисок" провел на поле полный матч.

А вот "Арсенал" Александра Зинченко одержал вторую победу подряд на старте нового чемпионата. "Канониры" в результативном матче одолели "Лестер" - 4:2. Наш соотечественник вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

Центральным поединком тура стало лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом". "Шпоры" спаслись от поражения на последних секундах встречи, а после финального свистка вспыхнула потасовка с участием главных тренеров команд.

После двух туров в таблице лидируют действующий чемпион - "Манчестер Сити", а также "Арсенал" (у обоих по 6 очков). "Манчестер Юнайтед" сенсационно занимает последнее место, проиграв два стартовых матча с общим счетом 1:6.

Поединки 3-го тура АПЛ пройдут 20-22 августа.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР Суббота, 13 августа 14:30 АСТОН ВИЛЛА 2:1 ЭВЕРТОН 17:00 САУТГЕМПТОН 2:2 ЛИДС 17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ 4:0 БОРНМУТ 17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН 0:0 ФУЛХЭМ 17:00 БРАЙТОН 0:0 НЬЮКАСЛ 17:00 АРСЕНАЛ 4:2 ЛЕСТЕР 19:30 БРЕНТФОРД 4:0 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Воскресенье, 14 августа 16:00 НОТТИНГЕМ 1:0 ВЕСТ ХЭМ 18:30 ЧЕЛСИ 2:2 ТОТТЕНХЭМ Понедельник, 15 августа 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ КРИСТАЛЛ ПЭЛАС

Таблица АПЛ после 2 тура