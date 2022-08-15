АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Англии по футболу

С 13-го по 15 августа состоятся матчи второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Во 2-м туре АПЛ "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде уступил "Астон Вилле". Подопечные Стивена Джеррарда обыграли команду Фрэнка Лэмпарда со счетом 2:1, украинский защитник "ирисок" провел на поле полный матч.
А вот "Арсенал" Александра Зинченко одержал вторую победу подряд на старте нового чемпионата. "Канониры" в результативном матче одолели "Лестер" - 4:2. Наш соотечественник вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.
Центральным поединком тура стало лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом". "Шпоры" спаслись от поражения на последних секундах встречи, а после финального свистка вспыхнула потасовка с участием главных тренеров команд.
- После двух туров в таблице лидируют действующий чемпион - "Манчестер Сити", а также "Арсенал" (у обоих по 6 очков). "Манчестер Юнайтед" сенсационно занимает последнее место, проиграв два стартовых матча с общим счетом 1:6.
- Поединки 3-го тура АПЛ пройдут 20-22 августа.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|Суббота, 13 августа
|14:30
|АСТОН ВИЛЛА
|2:1
|ЭВЕРТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|2:2
|ЛИДС
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4:0
|БОРНМУТ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|0:0
|ФУЛХЭМ
|17:00
|БРАЙТОН
|0:0
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|4:2
|ЛЕСТЕР
|19:30
|БРЕНТФОРД
|4:0
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Воскресенье, 14 августа
|16:00
|НОТТИНГЕМ
|1:0
|ВЕСТ ХЭМ
|18:30
|ЧЕЛСИ
|2:2
|ТОТТЕНХЭМ
|Понедельник, 15 августа
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
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|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС