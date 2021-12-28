АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

В ожидании нового года английский футбол продолжает радовать болельщиков интересными поединками.

С 28-го по 30 декабря состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Два поединка тура были перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в командах.

Ранее тренеры многих клубов АПЛ выразили недовольство интенсивным графиком матчей в рождественский период - так называемый Boxing Day. Однако руководство лиги отказалось идти на уступки и лишать фанатов традиционного футбольного праздника.

Отметим, что Англия - единственная страна среди топ-5 чемпионатов Европы, где поединки продолжаются даже на зимние праздники.

После 19 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (47 баллов). На втором месте - "Ливерпуль" (41, матч в запасе). На третьем - "Челси" (41). На четвертой строчке - "Арсенал" (35), пятый - "Тоттенхэм" (29, три игры в запасе).

Поединки 21-го тура АПЛ состоятся 1-3 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

Таблица АПЛ после 19 туров