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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

В ожидании нового года английский футбол продолжает радовать болельщиков интересными поединками.

С 28-го по 30 декабря состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Два поединка тура были перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в командах.

Ранее тренеры многих клубов АПЛ выразили недовольство интенсивным графиком матчей в рождественский период - так называемый Boxing Day. Однако руководство лиги отказалось идти на уступки и лишать фанатов традиционного футбольного праздника.

Отметим, что Англия - единственная страна среди топ-5 чемпионатов Европы, где поединки продолжаются даже на зимние праздники.

  • После 19 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (47 баллов). На втором месте - "Ливерпуль" (41, матч в запасе). На третьем - "Челси" (41). На четвертой строчке - "Арсенал" (35), пятый - "Тоттенхэм" (29, три игры в запасе).
  • Поединки 21-го тура АПЛ состоятся 1-3 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Вторник, 28 декабря
14:30 АРСЕНАЛ   перенесен   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 УОТФОРД   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 КРИСТАЛЛ ПЭЛАС   _:_   НОРВИЧ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
19:30 ЛИДС   перенесен   АСТОН ВИЛЛА
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Среда, 29 декабря
21:30 ЧЕЛСИ   _:_   БРАЙТОН
22:15 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Четверг, 30 декабря
21:30 ЭВЕРТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
22:15 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БЕРНЛИ

Таблица АПЛ после 19 туров

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