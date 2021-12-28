АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

В ожидании нового года английский футбол продолжает радовать болельщиков интересными поединками.
С 28-го по 30 декабря состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
Два поединка тура были перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в командах.
Ранее тренеры многих клубов АПЛ выразили недовольство интенсивным графиком матчей в рождественский период - так называемый Boxing Day. Однако руководство лиги отказалось идти на уступки и лишать фанатов традиционного футбольного праздника.
Отметим, что Англия - единственная страна среди топ-5 чемпионатов Европы, где поединки продолжаются даже на зимние праздники.
- После 19 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (47 баллов). На втором месте - "Ливерпуль" (41, матч в запасе). На третьем - "Челси" (41). На четвертой строчке - "Арсенал" (35), пятый - "Тоттенхэм" (29, три игры в запасе).
- Поединки 21-го тура АПЛ состоятся 1-3 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
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|Вторник, 28 декабря
|14:30
|АРСЕНАЛ
|перенесен
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|УОТФОРД
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|_:_
|НОРВИЧ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|19:30
|ЛИДС
|перенесен
|АСТОН ВИЛЛА
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Среда, 29 декабря
|21:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БРАЙТОН
|22:15
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Четверг, 30 декабря
|21:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|22:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БЕРНЛИ