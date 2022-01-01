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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

В первый день нового года фанаты могут насладиться битвой "Арсенала" и "Манчестер Сити".

1-3 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Несмотря на праздник Нового года, английский футбол порадует болельщиков рядом интересных поединков, среди которых одна из центральных встреч тура - "Арсенал" против "Манчестер Сити".

Во второй день нового года "праздничную эстафету" примет еще одно мегапринципиальное противостояние грандов Чемпионата Англии - на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне сыграют "Челси" и "Ливерпуль".

К сожалению, несколько поединков тура снова перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в командах.

  • После 20 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (50 баллов). На втором месте - "Челси" (42). Третий - "Ливерпуль" (41, матч в запасе). На четвертой строчке - "Арсенал" (35, игра в запасе).
  • Поединки 22-го тура АПЛ состоятся 14-16 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Суббота, 1 января
14:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 УОТФОРД   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 ЛЕСТЕР   перенесенный   НОРВИЧ
19:30 КРИСТАЛЛ ПЭЛАС   _:_   ВЕСТ ХЭМ
Воскресенье, 2 января
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   АСТОН ВИЛЛА
16:00 ЭВЕРТОН   _:_   БРАЙТОН
16:00 ЛИДС   _:_   БЕРНЛИ
16:00 САУТГЕМПТОН   перенесенный   НЬЮКАСЛ
18:30 ЧЕЛСИ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Понедельник, 3 января
19:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН

Таблица АПЛ после 20 туров

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