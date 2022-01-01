АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Англии по футболу

В первый день нового года фанаты могут насладиться битвой "Арсенала" и "Манчестер Сити".
1-3 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
Несмотря на праздник Нового года, английский футбол порадует болельщиков рядом интересных поединков, среди которых одна из центральных встреч тура - "Арсенал" против "Манчестер Сити".
Во второй день нового года "праздничную эстафету" примет еще одно мегапринципиальное противостояние грандов Чемпионата Англии - на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне сыграют "Челси" и "Ливерпуль".
К сожалению, несколько поединков тура снова перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в командах.
- После 20 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (50 баллов). На втором месте - "Челси" (42). Третий - "Ливерпуль" (41, матч в запасе). На четвертой строчке - "Арсенал" (35, игра в запасе).
- Поединки 22-го тура АПЛ состоятся 14-16 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
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|Суббота, 1 января
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|УОТФОРД
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|перенесенный
|НОРВИЧ
|19:30
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|Воскресенье, 2 января
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|16:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|ЛИДС
|_:_
|БЕРНЛИ
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|перенесенный
|НЬЮКАСЛ
|18:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Понедельник, 3 января
|19:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН