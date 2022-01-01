АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Англии по футболу

В первый день нового года фанаты могут насладиться битвой "Арсенала" и "Манчестер Сити".

1-3 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Несмотря на праздник Нового года, английский футбол порадует болельщиков рядом интересных поединков, среди которых одна из центральных встреч тура - "Арсенал" против "Манчестер Сити".

Во второй день нового года "праздничную эстафету" примет еще одно мегапринципиальное противостояние грандов Чемпионата Англии - на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне сыграют "Челси" и "Ливерпуль".

К сожалению, несколько поединков тура снова перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в командах.

После 20 туров лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (50 баллов). На втором месте - "Челси" (42). Третий - "Ливерпуль" (41, матч в запасе). На четвертой строчке - "Арсенал" (35, игра в запасе).

Поединки 22-го тура АПЛ состоятся 14-16 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

Таблица АПЛ после 20 туров