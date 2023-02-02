АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Англии по футболу

Теперь в английской Премьер-лиге выступают сразу пять украинцев.
3 – 5 февраля состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Откроется он в пятницу лондонским дерби между "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и "Фулхэмом".
В субботу болельщики увидят противостояние клубов двух украинцев – "Эвертон" Виталия Миколенко будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко.
В тот же день за "Борнмут" в матче против "Брайтона" может дебютировать украинский новичок "вишен" Илья Забарный, перешедший на этой неделе в команду АПЛ из киевского "Динамо".
Также 4 февраля свой поединок проведет "Брентфорд" самого молодого из украинцев в чемпионате Англии Егора Ярмолюка – "пчелы" встретятся с "Саутгемптоном".
Завершится тур в воскресенье центральной дуэлью между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".
- После 21-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 50 очков. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити" (45). На третьем месте – "Ньюкасл" (39). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (39).
- Поединки 23-го тура АПЛ состоятся 11 – 13 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|Пятница, 3 февраля
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|Суббота, 4 февраля
|14:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|Воскресенье, 5 февраля
|16:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЛИДС
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 21 тура
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