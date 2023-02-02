Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Теперь в английской Премьер-лиге выступают сразу пять украинцев.

3 – 5 февраля состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу лондонским дерби между "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и "Фулхэмом".

В субботу болельщики увидят противостояние клубов двух украинцев – "Эвертон" Виталия Миколенко будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко.

В тот же день за "Борнмут" в матче против "Брайтона" может дебютировать украинский новичок "вишен" Илья Забарный, перешедший на этой неделе в команду АПЛ из киевского "Динамо".

Также 4 февраля свой поединок проведет "Брентфорд" самого молодого из украинцев в чемпионате Англии Егора Ярмолюка – "пчелы" встретятся с "Саутгемптоном".

Завершится тур в воскресенье центральной дуэлью между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".

  • После 21-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 50 очков. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити" (45). На третьем месте – "Ньюкасл" (39). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (39).
  • Поединки 23-го тура АПЛ состоятся 11 – 13 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Пятница, 3 февраля
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   ФУЛХЭМ
Суббота, 4 февраля
14:30 ЭВЕРТОН   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 БРАЙТОН   _:_   БОРНМУТ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
Воскресенье, 5 февраля
16:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ЛИДС
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 21 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Определились финалисты Кубка английской лиги: когда решающий матч за трофей

В Англии открыли расследование против Мудрика из-за видео в TikTok: как могут наказать украинца

Самый дорогой трансфер в истории АПЛ: "Челси" купил победителя ЧМ-2022

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
150
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация