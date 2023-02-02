АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Англии по футболу

Теперь в английской Премьер-лиге выступают сразу пять украинцев.

3 – 5 февраля состоятся матчи 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу лондонским дерби между "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и "Фулхэмом".

В субботу болельщики увидят противостояние клубов двух украинцев – "Эвертон" Виталия Миколенко будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко.

В тот же день за "Борнмут" в матче против "Брайтона" может дебютировать украинский новичок "вишен" Илья Забарный, перешедший на этой неделе в команду АПЛ из киевского "Динамо".

Также 4 февраля свой поединок проведет "Брентфорд" самого молодого из украинцев в чемпионате Англии Егора Ярмолюка – "пчелы" встретятся с "Саутгемптоном".

Завершится тур в воскресенье центральной дуэлью между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити".

После 21-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 50 очков. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити" (45). На третьем месте – "Ньюкасл" (39). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (39).

Поединки 23-го тура АПЛ состоятся 11 – 13 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 21 тура

Фото: flashscore.ua

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