АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Англии по футболу

Ждем дебют Забарного, следим за поединками Мудрика, Зинченко и Миколенко.

11 – 13 февраля состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском дерби встретится с "Вест Хэмом".

В свою очередь, "Арсенал" Александра Зинченко примет "Брентфорд", за молодежную команду которого выступает еще один наш соотечественник Егор Ярмолюк.

В тот же день дебютировать в составе "Борнмута" может украинский защитник Илья Забарный. "Вишни" дома сыграют против "Ньюкасла".

Завершится тур в понедельник мерсисайдским дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

После 22-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 50 очков. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити" (45). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (43). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (40).

Поединки 24-го тура АПЛ пройдут 18 – 19 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 22 тура

Фото: flashscore.ua

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