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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Ждем дебют Забарного, следим за поединками Мудрика, Зинченко и Миколенко.

11 – 13 февраля состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском дерби встретится с "Вест Хэмом".

В свою очередь, "Арсенал" Александра Зинченко примет "Брентфорд", за молодежную команду которого выступает еще один наш соотечественник Егор Ярмолюк.

В тот же день дебютировать в составе "Борнмута" может украинский защитник Илья Забарный. "Вишни" дома сыграют против "Ньюкасла".

Завершится тур в понедельник мерсисайдским дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

  • После 22-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 50 очков. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити" (45). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (43). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (40).
  • Поединки 24-го тура АПЛ пройдут 18 – 19 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Суббота, 11 февраля
14:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   НОТТИНГЕМ
19:30 БОРНМУТ   _:_   НЬЮКАСЛ
Воскресенье, 12 февраля
16:00 ЛИДС   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Понедельник, 13 февраля
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ЭВЕРТОН

Таблица АПЛ после 22 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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