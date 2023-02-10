АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Англии по футболу

Ждем дебют Забарного, следим за поединками Мудрика, Зинченко и Миколенко.
11 – 13 февраля состоятся матчи 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском дерби встретится с "Вест Хэмом".
В свою очередь, "Арсенал" Александра Зинченко примет "Брентфорд", за молодежную команду которого выступает еще один наш соотечественник Егор Ярмолюк.
В тот же день дебютировать в составе "Борнмута" может украинский защитник Илья Забарный. "Вишни" дома сыграют против "Ньюкасла".
Завершится тур в понедельник мерсисайдским дерби между "Ливерпулем" и "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.
- После 22-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 50 очков. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити" (45). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (43). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (40).
- Поединки 24-го тура АПЛ пройдут 18 – 19 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Суббота, 11 февраля
|14:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Воскресенье, 12 февраля
|16:00
|ЛИДС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Понедельник, 13 февраля
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЭВЕРТОН
Таблица АПЛ после 22 тура
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