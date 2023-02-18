АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Англии по футболу

Следим в том числе и за поединками украинцев на туманном Альбионе.
18 – 19 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
В субботу "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сыграет с "Астон Виллой". На неделе команда Микеля Артеты потеряла лидерство, проиграв очный поединок "Манчестер Сити".
В тот же день "Эвертон" другого украинца Виталия Миколенко примет "Лидс", а "Борнмут" без травмированного Ильи Забарного приедет в гости к "Вулверхэмптону".
В свою очередь, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Саутгемптоном".
Завершится тур в воскресенье матчами "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" и "Тоттенхэм" – "Вест Хэм".
- После 23-го тура лидерство в таблице захватил "Манчестер Сити" (51 очко), опередив "Арсенал" (51) по дополнительным показателям, но "канониры" имеют игру в запасе. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (46). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (41).
- Поединки 25-го тура АПЛ пройдут 24 – 26 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Суббота, 18 февраля
|14:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Воскресенье, 19 февраля
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
Таблица АПЛ после 23 тура
Читайте также:
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Германии по футболу