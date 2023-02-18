АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Англии по футболу

Следим в том числе и за поединками украинцев на туманном Альбионе.

18 – 19 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В субботу "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сыграет с "Астон Виллой". На неделе команда Микеля Артеты потеряла лидерство, проиграв очный поединок "Манчестер Сити".

В тот же день "Эвертон" другого украинца Виталия Миколенко примет "Лидс", а "Борнмут" без травмированного Ильи Забарного приедет в гости к "Вулверхэмптону".

В свою очередь, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Саутгемптоном".

Завершится тур в воскресенье матчами "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" и "Тоттенхэм" – "Вест Хэм".

После 23-го тура лидерство в таблице захватил "Манчестер Сити" (51 очко), опередив "Арсенал" (51) по дополнительным показателям, но "канониры" имеют игру в запасе. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (46). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (41).

Поединки 25-го тура АПЛ пройдут 24 – 26 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 23 тура

Фото: flashscore.ua

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