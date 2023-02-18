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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

Следим в том числе и за поединками украинцев на туманном Альбионе.

18 – 19 февраля состоятся матчи 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В субботу "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сыграет с "Астон Виллой". На неделе команда Микеля Артеты потеряла лидерство, проиграв очный поединок "Манчестер Сити".

В тот же день "Эвертон" другого украинца Виталия Миколенко примет "Лидс", а "Борнмут" без травмированного Ильи Забарного приедет в гости к "Вулверхэмптону".

В свою очередь, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Саутгемптоном".

Завершится тур в воскресенье матчами "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" и "Тоттенхэм" – "Вест Хэм".

  • После 23-го тура лидерство в таблице захватил "Манчестер Сити" (51 очко), опередив "Арсенал" (51) по дополнительным показателям, но "канониры" имеют игру в запасе. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (46). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (41).
  • Поединки 25-го тура АПЛ пройдут 24 – 26 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Суббота, 18 февраля
14:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   БОРНМУТ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   ЛИДС
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Воскресенье, 19 февраля
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ВЕСТ ХЭМ

Таблица АПЛ после 23 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
72
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