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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
197
Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке "Тоттенхэм" будет принимать "Челси".

24 – 26 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу игрой между "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном".

В субботу "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде встретится с "Лестером", а "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко примет "Астон Виллу".

В тот же день "Борнмут" без травмированного украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Манчестер Сити".

В воскресенье фанаты увидят лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

Матчи с участием "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" перенеены из-за того, что в воскресенье, 26 февраля, "красные дьяволы" и "сороки" сразятся в финале Кубка английской лиги.

  • После 24-го тура лидирует в таблице "Арсенал" (54 очка), который также имеет матч в запасе. На второй позиции – "Манчестер Сити" (52). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (49). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (42).
  • Поединки 26-го тура АПЛ пройдут 4 – 6 марта.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
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Суббота, 25 февраля
14:30 ФУЛХЭМ   1:1   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   АСТОН ВИЛЛА
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 ЛИДС   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 БОРНМУТ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
21:45 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Воскресенье, 26 февраля
15:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЧЕЛСИ
Перенесено
  НЬЮКАСЛ   _:_   БРАЙТОН
  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БРЕНТФОРД

Таблица АПЛ после 24 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
197
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