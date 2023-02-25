АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Англии по футболу

В центральном поединке "Тоттенхэм" будет принимать "Челси".

24 – 26 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу игрой между "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном".

В субботу "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде встретится с "Лестером", а "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко примет "Астон Виллу".

В тот же день "Борнмут" без травмированного украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Манчестер Сити".

В воскресенье фанаты увидят лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

Матчи с участием "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" перенеены из-за того, что в воскресенье, 26 февраля, "красные дьяволы" и "сороки" сразятся в финале Кубка английской лиги.

После 24-го тура лидирует в таблице "Арсенал" (54 очка), который также имеет матч в запасе. На второй позиции – "Манчестер Сити" (52). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (49). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (42).

Поединки 26-го тура АПЛ пройдут 4 – 6 марта.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 24 тура

Фото: flashscore.ua

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