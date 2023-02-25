АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Англии по футболу

В центральном поединке "Тоттенхэм" будет принимать "Челси".
24 – 26 февраля состоятся матчи 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он открылся в пятницу игрой между "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном".
В субботу "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде встретится с "Лестером", а "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко примет "Астон Виллу".
В тот же день "Борнмут" без травмированного украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Манчестер Сити".
В воскресенье фанаты увидят лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.
Матчи с участием "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" перенеены из-за того, что в воскресенье, 26 февраля, "красные дьяволы" и "сороки" сразятся в финале Кубка английской лиги.
- После 24-го тура лидирует в таблице "Арсенал" (54 очка), который также имеет матч в запасе. На второй позиции – "Манчестер Сити" (52). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (49). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (42).
- Поединки 26-го тура АПЛ пройдут 4 – 6 марта.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Суббота, 25 февраля
|14:30
|ФУЛХЭМ
|1:1
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ЛИДС
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|21:45
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Воскресенье, 26 февраля
|15:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Перенесено
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРЕНТФОРД
Таблица АПЛ после 24 тура
Читайте также:
Серхио Рамос опубликовал пост в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения России
"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Зинченко против "львов": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы