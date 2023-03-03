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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

"Арсенал" Зинченко примет "Борнмут" Забарного, который еще не дебютировал на туманном Альбионе.

4 – 6 марта состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в субботу игрой между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом".

В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет "Борнмут" другого нашего соотечественника Ильи Забарного, который наконец-то восстановился после травмы.

Кроме того, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Лидсом".

В воскресенье "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Ноттингему". А в центральном матче тура померяются силами "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", ставший на прошлой неделе обладателем Кубка английской лиги.

Закроется тур в понедельник поединком между "Брентфордом", за молодежную команду которого выступает 19-летний украинец Егор Ярмолюк, и "Фулхэмом".

  • После 25-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (60 очков), опережающий "Манчестер Сити" на 5 баллов. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (49, игра в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (45).
  • Поединки 27-го тура АПЛ пройдут 11 – 12 марта.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
Суббота, 4 марта
14:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   БОРНМУТ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 БРАЙТОН   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   ЛИДС
19:30 САУТГЕМПТОН   _:_   ЛЕСТЕР
Воскресенье, 5 марта
16:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ЭВЕРТОН
18:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 6 марта
22:00 БРЕНТФОРД   _:_   ФУЛХЭМ

Таблица АПЛ после 25 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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