АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" Зинченко примет "Борнмут" Забарного, который еще не дебютировал на туманном Альбионе.
4 – 6 марта состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он откроется в субботу игрой между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом".
В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет "Борнмут" другого нашего соотечественника Ильи Забарного, который наконец-то восстановился после травмы.
Кроме того, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Лидсом".
В воскресенье "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Ноттингему". А в центральном матче тура померяются силами "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", ставший на прошлой неделе обладателем Кубка английской лиги.
Закроется тур в понедельник поединком между "Брентфордом", за молодежную команду которого выступает 19-летний украинец Егор Ярмолюк, и "Фулхэмом".
- После 25-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (60 очков), опережающий "Манчестер Сити" на 5 баллов. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (49, игра в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (45).
- Поединки 27-го тура АПЛ пройдут 11 – 12 марта.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Суббота, 4 марта
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЛИДС
|19:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Воскресенье, 5 марта
|16:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|18:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 6 марта
|22:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ФУЛХЭМ
Таблица АПЛ после 25 тура
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