АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" Зинченко примет "Борнмут" Забарного, который еще не дебютировал на туманном Альбионе.

4 – 6 марта состоятся матчи 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в субботу игрой между "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом".

В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет "Борнмут" другого нашего соотечественника Ильи Забарного, который наконец-то восстановился после травмы.

Кроме того, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Лидсом".

В воскресенье "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Ноттингему". А в центральном матче тура померяются силами "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", ставший на прошлой неделе обладателем Кубка английской лиги.

Закроется тур в понедельник поединком между "Брентфордом", за молодежную команду которого выступает 19-летний украинец Егор Ярмолюк, и "Фулхэмом".

После 25-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (60 очков), опережающий "Манчестер Сити" на 5 баллов. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (49, игра в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (45).

Поединки 27-го тура АПЛ пройдут 11 – 12 марта.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 25 тура

Фото: flashscore.ua

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