АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Англии по футболу

Часть поединков этого тура перенесена на более поздний срок.
17 – 19 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу игрой между "Ноттингемом" и "Ньюкаслом".
В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, который еще не дебютировал на туманном Альбионе, на выезде сойдется с "Астон Виллой".
В тот же день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграет с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.
В воскресенье "Арсенал" украинца Александра Зинченко, который посреди недели в серии пенальти вылетел из Лиги Европы от лиссабонского "Спортинга", будет принимать "Кристал Пэлас".
Отметим, что часть матчей этого тура перенесена из-за четвертьфинальных встреч Кубка Англии.
- После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (66 очков), опережающий "Манчестер Сити" на 5 баллов. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (50, игра в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (48).
- Поединки 29-го тура АПЛ пройдут 1 – 3 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Пятница, 17 марта
|22:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Суббота, 18 марта
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|перенесено
|ФУЛХЭМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|19:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|Воскресенье, 19 марта
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|16:00
|БРАЙТОН
|перенесено
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|перенесено
|ВЕСТ ХЭМ
Таблица АПЛ после 27 тура
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