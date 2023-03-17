АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Англии по футболу

Часть поединков этого тура перенесена на более поздний срок.

17 – 19 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Ноттингемом" и "Ньюкаслом".

В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, который еще не дебютировал на туманном Альбионе, на выезде сойдется с "Астон Виллой".

В тот же день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграет с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

В воскресенье "Арсенал" украинца Александра Зинченко, который посреди недели в серии пенальти вылетел из Лиги Европы от лиссабонского "Спортинга", будет принимать "Кристал Пэлас".

Отметим, что часть матчей этого тура перенесена из-за четвертьфинальных встреч Кубка Англии.

После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (66 очков), опережающий "Манчестер Сити" на 5 баллов. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (50, игра в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (48).

Поединки 29-го тура АПЛ пройдут 1 – 3 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 27 тура

Фото: flashscore.ua

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