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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Часть поединков этого тура перенесена на более поздний срок.

17 – 19 марта состоятся матчи 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Ноттингемом" и "Ньюкаслом".

В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, который еще не дебютировал на туманном Альбионе, на выезде сойдется с "Астон Виллой".

В тот же день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграет с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

В воскресенье "Арсенал" украинца Александра Зинченко, который посреди недели в серии пенальти вылетел из Лиги Европы от лиссабонского "Спортинга", будет принимать "Кристал Пэлас".

Отметим, что часть матчей этого тура перенесена из-за четвертьфинальных встреч Кубка Англии.

  • После 27-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (66 очков), опережающий "Манчестер Сити" на 5 баллов. На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (50, игра в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (48).
  • Поединки 29-го тура АПЛ пройдут 1 – 3 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
Пятница, 17 марта
22:00 НОТТИНГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
Суббота, 18 марта
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БОРНМУТ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЛИДС
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   перенесено   ФУЛХЭМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
19:30 ЧЕЛСИ   _:_   ЭВЕРТОН
Воскресенье, 19 марта
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
16:00 БРАЙТОН   перенесено   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   перенесено   ВЕСТ ХЭМ

Таблица АПЛ после 27 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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