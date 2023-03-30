АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Англии по футболу

Центральным в туре станет противостояние "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

1 – 3 апреля состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в субботу сразу центральным поединком, в котором "Манчестер Сити" будет принимать "Ливерпуль".

В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко дома сыграет с "Лидсом".

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Фулхэм", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Астон Виллой".

Завершится тур в понедельник матчем между "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко и "Тоттенхэмом", который накануне уволил Антонио Конте с должности главного тренера.

После 28-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (69 очков). На второй позиции – "Манчестер Сити" (61, матч в запасе). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (50, две игры в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (49).

Поединки 30-го тура АПЛ пройдут 8 – 9 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 28 тура

Фото: flashscore.com.ua

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