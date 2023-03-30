АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Англии по футболу

Центральным в туре станет противостояние "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
1 – 3 апреля состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он откроется в субботу сразу центральным поединком, в котором "Манчестер Сити" будет принимать "Ливерпуль".
В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко дома сыграет с "Лидсом".
"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Фулхэм", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Астон Виллой".
Завершится тур в понедельник матчем между "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко и "Тоттенхэмом", который накануне уволил Антонио Конте с должности главного тренера.
- После 28-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (69 очков). На второй позиции – "Манчестер Сити" (61, матч в запасе). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (50, две игры в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (49).
- Поединки 30-го тура АПЛ пройдут 8 – 9 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Суббота, 1 апреля
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|19:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 2 апреля
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 3 апреля
|22:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
Таблица АПЛ после 28 тура
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