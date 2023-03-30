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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
199
Время на прочтение
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Центральным в туре станет противостояние "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

1 – 3 апреля состоятся матчи 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в субботу сразу центральным поединком, в котором "Манчестер Сити" будет принимать "Ливерпуль".

В тот же день "Арсенал" украинца Александра Зинченко дома сыграет с "Лидсом".

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Фулхэм", а "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома встретится с "Астон Виллой".

Завершится тур в понедельник матчем между "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко и "Тоттенхэмом", который накануне уволил Антонио Конте с должности главного тренера.

  • После 28-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (69 очков). На второй позиции – "Манчестер Сити" (61, матч в запасе). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (50, две игры в запасе). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (49).
  • Поединки 30-го тура АПЛ пройдут 8 – 9 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
Суббота, 1 апреля
14:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ЛИДС
17:00 БОРНМУТ   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
19:30 ЧЕЛСИ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Воскресенье, 2 апреля
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   САУТГЕМПТОН
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 3 апреля
22:00 ЭВЕРТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ

Таблица АПЛ после 28 тура

© flashscore.com.ua
Фото: flashscore.com.ua

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Дата публикации
Просмотры
199
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