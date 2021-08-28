АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

Центральным поединком будет встреча "Ливерпуля" и "Челси".
28-29 августа состоятся матчи 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
- 4-й тур АПЛ - 11 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2020/21
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Суббота, 28 августа
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5:0
|АРСЕНАЛ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОРВИЧ СИТИ
|_:_
|ЛЕСТЕР СИТИ
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Воскресенье, 29 августа
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|УОТФОРД
|16:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|ЛИДС
|18:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД