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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

Центральным поединком будет встреча "Ливерпуля" и "Челси".

28-29 августа состоятся матчи 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
  • 4-й тур АПЛ - 11 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2020/21
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Суббота, 28 августа
14:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   5:0   АРСЕНАЛ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НОРВИЧ СИТИ   _:_   ЛЕСТЕР СИТИ
17:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ЧЕЛСИ
Воскресенье, 29 августа
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   УОТФОРД
16:00 БЕРНЛИ   _:_   ЛИДС
18:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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