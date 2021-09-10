АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

Криштиану Роналду готовится снова сыграть на "Олд Траффорд".
11-13 сентября состоятся матчи 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
- 5-й тур АПЛ - 17-19 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2020/21
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Суббота, 11 сентября
|14:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НОРВИЧ СИТИ
|17:00
|БРЭНТФОРД
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР СИТИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|УОТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|19:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 12 сентября
|18:30
|ЛИДС
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Понедельник, 13 сентября
|22:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БЕРНЛИ