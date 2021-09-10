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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

twitter.com/ManUtd

Криштиану Роналду готовится снова сыграть на "Олд Траффорд".

11-13 сентября состоятся матчи 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
  • 5-й тур АПЛ - 17-19 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2020/21
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Суббота, 11 сентября
14:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   НОРВИЧ СИТИ
17:00 БРЭНТФОРД   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЛЕСТЕР СИТИ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 УОТФОРД   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
19:30 ЧЕЛСИ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Воскресенье, 12 сентября
18:30 ЛИДС   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Понедельник, 13 сентября
22:00 ЭВЕРТОН   _:_   БЕРНЛИ
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