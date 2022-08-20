АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

С 20-го по 22 августа состоятся игры третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В третьем туре АПЛ "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде встретится с "Ноттингемом", вернувшимся в элитный дивизион после 23-летнего перерыва.
Лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после двух побед подряд на старте чемпионата попытается продолжить успешную серию в гостевом матче против новичка текущего сезона АПЛ "Борнмута".
А центральный поединок тура будет сыгран в понедельник - "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" примет "Ливерпуль".
- После двух туров в таблице лидируют действующий чемпион - "Манчестер Сити", а также "Арсенал" (у обоих по 6 очков). "Манчестер Юнайтед" сенсационно занимает последнее место, проиграв два стартовых матча с общим счетом 1:6.
- Поединки 4-го тура АПЛ пройдут 27-28 августа.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР /3 ТУР
|Суббота, 20 августа
|14:30
|ТОТТЕНХЭМ
|1:0
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 21 августа
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|ЛИДС
|_:_
|ЧЕЛСИ
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Понедельник, 22 августа
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ