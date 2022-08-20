АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

С 20-го по 22 августа состоятся игры третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В третьем туре АПЛ "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде встретится с "Ноттингемом", вернувшимся в элитный дивизион после 23-летнего перерыва.

Лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после двух побед подряд на старте чемпионата попытается продолжить успешную серию в гостевом матче против новичка текущего сезона АПЛ "Борнмута".

А центральный поединок тура будет сыгран в понедельник - "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" примет "Ливерпуль".

После двух туров в таблице лидируют действующий чемпион - "Манчестер Сити", а также "Арсенал" (у обоих по 6 очков). "Манчестер Юнайтед" сенсационно занимает последнее место, проиграв два стартовых матча с общим счетом 1:6.

Поединки 4-го тура АПЛ пройдут 27-28 августа.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23

1 ТУР/ 2 ТУР /3 ТУР Суббота, 20 августа 14:30 ТОТТЕНХЭМ 1:0 ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 ЭВЕРТОН _:_ НОТТИНГЕМ 17:00 КРИСТАЛЛ ПЭЛАС _:_ АСТОН ВИЛЛА 17:00 ЛЕСТЕР _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 ФУЛХЭМ _:_ БРЕНТФОРД 19:30 БОРНМУТ _:_ АРСЕНАЛ Воскресенье, 21 августа 16:00 ВЕСТ ХЭМ _:_ БРАЙТОН 16:00 ЛИДС _:_ ЧЕЛСИ 18:30 НЬЮКАСЛ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Понедельник, 22 августа 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 2 тура