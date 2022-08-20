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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

С 20-го по 22 августа состоятся игры третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В третьем туре АПЛ "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде встретится с "Ноттингемом", вернувшимся в элитный дивизион после 23-летнего перерыва.

Лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после двух побед подряд на старте чемпионата попытается продолжить успешную серию в гостевом матче против новичка текущего сезона АПЛ "Борнмута".

А центральный поединок тура будет сыгран в понедельник - "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" примет "Ливерпуль".

  • После двух туров в таблице лидируют действующий чемпион - "Манчестер Сити", а также "Арсенал" (у обоих по 6 очков). "Манчестер Юнайтед" сенсационно занимает последнее место, проиграв два стартовых матча с общим счетом 1:6.
  • Поединки 4-го тура АПЛ пройдут 27-28 августа.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР /3 ТУР
Суббота, 20 августа
14:30 ТОТТЕНХЭМ   1:0   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 КРИСТАЛЛ ПЭЛАС   _:_   АСТОН ВИЛЛА
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   БРЕНТФОРД
19:30 БОРНМУТ   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 21 августа
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   БРАЙТОН
16:00 ЛИДС   _:_   ЧЕЛСИ
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Понедельник, 22 августа
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 2 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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