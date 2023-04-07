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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко.

8 – 9 апреля состоятся матчи 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в субботу поединком, в котором "Манчестер Юнайтед" примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.

В тот же день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в первом матче под руководством временного тренера Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".

А "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, который посреди недели дебютировал в АПЛ, в гостях сразится с "Лестером". Обе команды борются за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В последнем матче субботы "Манчестер Сити" приедет в гости к "Саутгемптону".

Завершится тур в воскресенье центральным поединком на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Арсеналом" украинца Александра Зинченко.

  • После 29-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (72 очка). На второй позиции – "Манчестер Сити" (64, матч в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (53, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (53, игра в запасе) и "Тоттенхэм" (50).
  • Поединки 31-го тура АПЛ пройдут 15 – 17 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
Суббота, 8 апреля
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   БОРНМУТ
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   БРАЙТОН
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
19:30 САУТГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Воскресенье, 9 апреля
16:00 ЛИДС   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
18:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 29 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
54
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