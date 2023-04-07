АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Англии по футболу

В центральном поединке тура "Ливерпуль" будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко.
8 – 9 апреля состоятся матчи 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он откроется в субботу поединком, в котором "Манчестер Юнайтед" примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.
В тот же день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в первом матче под руководством временного тренера Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".
А "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, который посреди недели дебютировал в АПЛ, в гостях сразится с "Лестером". Обе команды борются за сохранение прописки в элитном дивизионе.
В последнем матче субботы "Манчестер Сити" приедет в гости к "Саутгемптону".
Завершится тур в воскресенье центральным поединком на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Арсеналом" украинца Александра Зинченко.
- После 29-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (72 очка). На второй позиции – "Манчестер Сити" (64, матч в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (53, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (53, игра в запасе) и "Тоттенхэм" (50).
- Поединки 31-го тура АПЛ пройдут 15 – 17 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Суббота, 8 апреля
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|19:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Воскресенье, 9 апреля
|16:00
|ЛИДС
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 29 тура
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