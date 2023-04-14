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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Чемпионская гонка между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в самом разгаре.

15 – 17 апреля состоятся матчи 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в субботу поединком между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом". В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Фулхэм".

"Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного на выезде встретится с "Тоттенхэмом".

А "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома сыграет против "Брайтона".

Закроется игровой день домашним матчем "Манчестер Сити" против "Лестера".

В первом поединке воскресенья "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Вест Хэму". В этот же день "Манчестер Юнайтед" на выезде сразится с "Ноттингемом".

Завершится тур в понедельник противостоянием "Лидса" и "Ливерпуля".

  • После 30-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (73 очка). На второй позиции – "Манчестер Сити" (67, матч в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (56, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (56, игра в запасе) и "Тоттенхэм" (53).
  • Поединки 32-го тура АПЛ пройдут 21 – 23 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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Суббота, 15 апреля
14:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   БРАЙТОН
19:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЛЕСТЕР
Воскресенье, 16 апреля
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 НОТТИНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 17 апреля
22:00 ЛИДС   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 30 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
40
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