АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Англии по футболу

Чемпионская гонка между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в самом разгаре.
15 – 17 апреля состоятся матчи 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он откроется в субботу поединком между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом". В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Фулхэм".
"Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного на выезде встретится с "Тоттенхэмом".
А "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома сыграет против "Брайтона".
Закроется игровой день домашним матчем "Манчестер Сити" против "Лестера".
В первом поединке воскресенья "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Вест Хэму". В этот же день "Манчестер Юнайтед" на выезде сразится с "Ноттингемом".
Завершится тур в понедельник противостоянием "Лидса" и "Ливерпуля".
- После 30-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (73 очка). На второй позиции – "Манчестер Сити" (67, матч в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (56, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (56, игра в запасе) и "Тоттенхэм" (53).
- Поединки 32-го тура АПЛ пройдут 21 – 23 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Суббота, 15 апреля
|14:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Воскресенье, 16 апреля
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 17 апреля
|22:00
|ЛИДС
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 30 тура
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