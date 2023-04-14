АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Англии по футболу

Чемпионская гонка между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в самом разгаре.

15 – 17 апреля состоятся матчи 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он откроется в субботу поединком между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом". В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Фулхэм".

"Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного на выезде встретится с "Тоттенхэмом".

А "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома сыграет против "Брайтона".

Закроется игровой день домашним матчем "Манчестер Сити" против "Лестера".

В первом поединке воскресенья "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Вест Хэму". В этот же день "Манчестер Юнайтед" на выезде сразится с "Ноттингемом".

Завершится тур в понедельник противостоянием "Лидса" и "Ливерпуля".

После 30-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (73 очка). На второй позиции – "Манчестер Сити" (67, матч в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (56, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (56, игра в запасе) и "Тоттенхэм" (53).

Поединки 32-го тура АПЛ пройдут 21 – 23 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 30 тура

Фото: flashscore.ua

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