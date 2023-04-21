АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Англии по футболу

Два поединка тура перенесены из-за полуфинальных игр Кубка Англии.
21 – 23 апреля состоятся матчи 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу поединком между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Саутгемптоном".
В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Кристал Пэлас".
А в воскресенье "Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет против "Вест Хэма".
Отметим, что игра "Манчестер Юнайтед" против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и выездной матч "Манчестер Сити" с "Брайтоном" пересечены на более поздний срок из-за полуфиналов Кубка Англии.
- После 31-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (74 очка). На второй позиции – "Манчестер Сити" (70, матч в запасе). Далее следуют "Манчестер Юнайтед" (59, игра в запасе), "Ньюкасл (56, поединок в запасе) и "Тоттенхэм" (53).
- Поединки 33-го тура АПЛ пройдут 25 – 27 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Пятница, 21 апреля
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|Суббота, 22 апреля
|14:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|перенесен
|ЧЕЛСИ
|Воскресенье, 23 апреля
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|18:30
|БРАЙТОН
|перенесен
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 31 тура
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