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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" украинца Александра Зинченко продолжает борьбу за чемпионство / Фото: Associated Press

Два поединка тура перенесены из-за полуфинальных игр Кубка Англии.

21 – 23 апреля состоятся матчи 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединком между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Саутгемптоном".

В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Кристал Пэлас".

А в воскресенье "Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет против "Вест Хэма".

Отметим, что игра "Манчестер Юнайтед" против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и выездной матч "Манчестер Сити" с "Брайтоном" пересечены на более поздний срок из-за полуфиналов Кубка Англии.

  • После 31-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (74 очка). На второй позиции – "Манчестер Сити" (70, матч в запасе). Далее следуют "Манчестер Юнайтед" (59, игра в запасе), "Ньюкасл (56, поединок в запасе) и "Тоттенхэм" (53).
  • Поединки 33-го тура АПЛ пройдут 25 – 27 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
Пятница, 21 апреля
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   САУТГЕМПТОН
Суббота, 22 апреля
14:30 ФУЛХЭМ   _:_   ЛИДС
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   АСТОН ВИЛЛА
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   НОТТИНГЕМ
19:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   перенесен   ЧЕЛСИ
Воскресенье, 23 апреля
16:00 БОРНМУТ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
18:30 БРАЙТОН   перенесен   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 31 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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