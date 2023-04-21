АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Англии по футболу

21 – 23 апреля состоятся матчи 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединком между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Саутгемптоном".

В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Кристал Пэлас".

А в воскресенье "Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет против "Вест Хэма".

Отметим, что игра "Манчестер Юнайтед" против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и выездной матч "Манчестер Сити" с "Брайтоном" пересечены на более поздний срок из-за полуфиналов Кубка Англии.

После 31-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Арсенал" (74 очка). На второй позиции – "Манчестер Сити" (70, матч в запасе). Далее следуют "Манчестер Юнайтед" (59, игра в запасе), "Ньюкасл (56, поединок в запасе) и "Тоттенхэм" (53).

Поединки 33-го тура АПЛ пройдут 25 – 27 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 31 тура

Фото: flashscore.ua

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