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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
384
Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Сити" и "Арсенал" встретятся в центральном матче 33-го тура АПЛ / Фото: Associated Press

"Манчестер Сити" и "Арсенал" проведут очную битву в погоне за чемпионским титулом.

25 – 27 апреля состоятся матчи 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется тремя поединками во вторник. А в среду болельщиков ждет долгожданная дуэль претендентов на чемпионство – "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде сразится с "Манчестер Сити".

В тот же день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Брентфорд".

Завершится тур в четверг. "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко дома встретится с "Ньюкаслом", а "Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного приедет в гости к "Саутгемптону".

В этот же день состоится еще один очень интересный поединок – "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Юнайтед".

  • После 32-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (75 очков). На второй позиции – "Манчестер Сити" (70, два матча в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (59, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (59, две игры в запасе) и "Тоттенхэм" (53).
  • Поединки 34-го тура АПЛ пройдут 29 апреля – 2 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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Вторник, 25 апреля
21:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
21:45 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ФУЛХЭМ
22:00 ЛИДС   _:_   ЛЕСТЕР
Среда, 26 апреля
21:30 НОТТИНГЕМ   _:_   БРАЙТОН
21:45 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
21:45 ЧЕЛСИ   _:_   БРЕНТФОРД
22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   АРСЕНАЛ
Четверг, 27 апреля
21:45 ЭВЕРТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
21:45 САУТГЕМПТОН   _:_   БОРНМУТ
22:15 ТОТТЕНХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 32 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
384
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