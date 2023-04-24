АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Сити" и "Арсенал" проведут очную битву в погоне за чемпионским титулом.
25 – 27 апреля состоятся матчи 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он начнется тремя поединками во вторник. А в среду болельщиков ждет долгожданная дуэль претендентов на чемпионство – "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде сразится с "Манчестер Сити".
В тот же день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Брентфорд".
Завершится тур в четверг. "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко дома встретится с "Ньюкаслом", а "Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного приедет в гости к "Саутгемптону".
В этот же день состоится еще один очень интересный поединок – "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Юнайтед".
- После 32-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (75 очков). На второй позиции – "Манчестер Сити" (70, два матча в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (59, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (59, две игры в запасе) и "Тоттенхэм" (53).
- Поединки 34-го тура АПЛ пройдут 29 апреля – 2 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Вторник, 25 апреля
|21:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|21:45
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ФУЛХЭМ
|22:00
|ЛИДС
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Среда, 26 апреля
|21:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|21:45
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|21:45
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Четверг, 27 апреля
|21:45
|ЭВЕРТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|21:45
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|22:15
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 32 тура
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