АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Челси" Михаила Мудрика.
29 апреля – 2 мая состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он начнется тремя поединками в субботу. В воскресенье "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Лидс".
В тот же день "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Астон Виллой", "Манчестер Сити" приедет в гости к "Фулхэму", а "Ливерпуль" будет принимать "Тоттенхэм".
В понедельник "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сразится с еще одним претендентом на понижение в классе "Лестером".
Завершится тур во вторник украинским дерби – "Арсенал" Александра Зинченко сыграет против "Челси" Михаила Мудрика.
- После 33-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (75 очков). На второй позиции – "Манчестер Сити" (73, два матча в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (62, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (60, две игры в запасе) и "Тоттенхэм" (54).
- Поединки 35-го тура АПЛ пройдут 6 – 8 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Суббота, 29 апреля
|14:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|Воскресенье, 30 апреля
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛИДС
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|16:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Понедельник, 1 мая
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЭВЕРТОН
|Вторник, 2 мая
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЧЕЛСИ
Таблица АПЛ после 33 тура
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