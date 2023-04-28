АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Англии по футболу

29 апреля – 2 мая состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется тремя поединками в субботу. В воскресенье "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Лидс".

В тот же день "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Астон Виллой", "Манчестер Сити" приедет в гости к "Фулхэму", а "Ливерпуль" будет принимать "Тоттенхэм".

В понедельник "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сразится с еще одним претендентом на понижение в классе "Лестером".

Завершится тур во вторник украинским дерби – "Арсенал" Александра Зинченко сыграет против "Челси" Михаила Мудрика.

После 33-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (75 очков). На второй позиции – "Манчестер Сити" (73, два матча в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (62, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (60, две игры в запасе) и "Тоттенхэм" (54).

Поединки 35-го тура АПЛ пройдут 6 – 8 мая.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 33 тура

Фото: flashscore.ua

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