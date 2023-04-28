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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Англии по футболу

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик / Фото: Associated Press

"Арсенал" Александра Зинченко встретится с "Челси" Михаила Мудрика.

29 апреля – 2 мая состоятся матчи 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется тремя поединками в субботу. В воскресенье "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Лидс".

В тот же день "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Астон Виллой", "Манчестер Сити" приедет в гости к "Фулхэму", а "Ливерпуль" будет принимать "Тоттенхэм".

В понедельник "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сразится с еще одним претендентом на понижение в классе "Лестером".

Завершится тур во вторник украинским дерби – "Арсенал" Александра Зинченко сыграет против "Челси" Михаила Мудрика.

  • После 33-го тура таблицу АПЛ возглавляет Арсенал (75 очков). На второй позиции – "Манчестер Сити" (73, два матча в запасе). Далее следуют "Ньюкасл (62, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (60, две игры в запасе) и "Тоттенхэм" (54).
  • Поединки 35-го тура АПЛ пройдут 6 – 8 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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Суббота, 29 апреля
14:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   НОТТИНГЕМ
Воскресенье, 30 апреля
16:00 БОРНМУТ   _:_   ЛИДС
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   АСТОН ВИЛЛА
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   САУТГЕМПТОН
16:00 ФУЛХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
18:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Понедельник, 1 мая
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   ЭВЕРТОН
Вторник, 2 мая
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ЧЕЛСИ

Таблица АПЛ после 33 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
130
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