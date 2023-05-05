АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" Александра Зинченко продолжает заочно соперничать с "Манчестер Сити" за титул.

6 – 8 мая состоятся матчи 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется в субботу. "Челси" Михаила Мудрика на выезде сыграет с "Борнмутом" Ильи Забарного в украинском дерби.

В тот же день действующий чемпион и нынешний лидер АПЛ "Манчестер Сити" примет "Лидс", который ведет борьбу за выживание.

В воскресенье "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Ньюкаслу".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Брайтона", возглавляемого бывшим главным тренером донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

После 34-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (79 очков, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (78). Далее следуют "Ньюкасл (65, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (63, игра в запасе) и "Ливерпуль" (59).

Поединки 36-го тура АПЛ пройдут 13 – 15 мая.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 34 тура

Турнирная таблица АПЛ после 34 тура / Фото: flashscore.ua

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