АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" Александра Зинченко продолжает заочно соперничать с "Манчестер Сити" за титул.
6 – 8 мая состоятся матчи 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он начнется в субботу. "Челси" Михаила Мудрика на выезде сыграет с "Борнмутом" Ильи Забарного в украинском дерби.
В тот же день действующий чемпион и нынешний лидер АПЛ "Манчестер Сити" примет "Лидс", который ведет борьбу за выживание.
В воскресенье "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Ньюкаслу".
Завершится тур в понедельник. В этот день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Брайтона", возглавляемого бывшим главным тренером донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
- После 34-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (79 очков, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (78). Далее следуют "Ньюкасл (65, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (63, игра в запасе) и "Ливерпуль" (59).
- Поединки 36-го тура АПЛ пройдут 13 – 15 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР
|Суббота, 6 мая
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|Воскресенье, 7 мая
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|21:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понедельник, 8 мая
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|22:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
Таблица АПЛ после 34 тура
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