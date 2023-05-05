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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" / Фото: Associated Press

"Арсенал" Александра Зинченко продолжает заочно соперничать с "Манчестер Сити" за титул.

6 – 8 мая состоятся матчи 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется в субботу. "Челси" Михаила Мудрика на выезде сыграет с "Борнмутом" Ильи Забарного в украинском дерби.

В тот же день действующий чемпион и нынешний лидер АПЛ "Манчестер Сити" примет "Лидс", который ведет борьбу за выживание.

В воскресенье "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Ньюкаслу".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграет против "Брайтона", возглавляемого бывшим главным тренером донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

  • После 34-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (79 очков, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (78). Далее следуют "Ньюкасл (65, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (63, игра в запасе) и "Ливерпуль" (59).
  • Поединки 36-го тура АПЛ пройдут 13 – 15 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР
Суббота, 6 мая
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   АСТОН ВИЛЛА
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЛИДС
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БРЕНТФОРД
Воскресенье, 7 мая
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   АРСЕНАЛ
21:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 8 мая
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   ЛЕСТЕР
19:30 БРАЙТОН   _:_   ЭВЕРТОН
22:00 НОТТИНГЕМ   _:_   САУТГЕМПТОН

Таблица АПЛ после 34 тура

Турнирная таблица АПЛ после 34 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица АПЛ после 34 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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