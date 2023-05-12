АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" Зинченко попытается догнать "Манчестер Сити" в чемпионской гонке, а "Эвертон" Миколенко борется за выживание.

13 – 15 мая состоятся матчи 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется в субботу. В этот день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Ноттингем", а "Борнмут" другого нашего соотечественника Ильи Забарного на выезде встретится с "Кристал Пэлас".

В воскресенье "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем стадионе сыграет против "Манчестер Сити".

В тот же день "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко будет дома противостоять "Брайтону", который возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Завершится тур в понедельник игрой между "Лестером" и "Ливерпулем".

После 35-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (82 очка, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (81). Далее следуют "Ньюкасл (65, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (63, игра в запасе) и "Ливерпуль" (62).

Поединки 37-го тура АПЛ пройдут 20 – 22 мая.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 35 тура

Турнирная таблица АПЛ после 35 тура / Фото: flashscore.ua

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