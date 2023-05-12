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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Англии по футболу

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко / Фото: Associated Press

"Арсенал" Зинченко попытается догнать "Манчестер Сити" в чемпионской гонке, а "Эвертон" Миколенко борется за выживание.

13 – 15 мая состоятся матчи 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Он начнется в субботу. В этот день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Ноттингем", а "Борнмут" другого нашего соотечественника Ильи Забарного на выезде встретится с "Кристал Пэлас".

В воскресенье "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем стадионе сыграет против "Манчестер Сити".

В тот же день "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко будет дома противостоять "Брайтону", который возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Завершится тур в понедельник игрой между "Лестером" и "Ливерпулем".

  • После 35-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (82 очка, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (81). Далее следуют "Ньюкасл (65, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (63, игра в запасе) и "Ливерпуль" (62).
  • Поединки 37-го тура АПЛ пройдут 20 – 22 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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Суббота, 13 мая
14:30 ЛИДС   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   НОТТИНГЕМ
Воскресенье, 14 мая
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   ВЕСТ ХЭМ
16:00 ЭВЕРТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   БРАЙТОН
Понедельник, 15 мая
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 35 тура

Турнирная таблица АПЛ после 35 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица АПЛ после 35 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
247
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