АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" Зинченко попытается догнать "Манчестер Сити" в чемпионской гонке, а "Эвертон" Миколенко борется за выживание.
13 – 15 мая состоятся матчи 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Он начнется в субботу. В этот день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Ноттингем", а "Борнмут" другого нашего соотечественника Ильи Забарного на выезде встретится с "Кристал Пэлас".
В воскресенье "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем стадионе сыграет против "Манчестер Сити".
В тот же день "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко будет дома противостоять "Брайтону", который возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Завершится тур в понедельник игрой между "Лестером" и "Ливерпулем".
- После 35-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (82 очка, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (81). Далее следуют "Ньюкасл (65, поединок в запасе), "Манчестер Юнайтед" (63, игра в запасе) и "Ливерпуль" (62).
- Поединки 37-го тура АПЛ пройдут 20 – 22 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Суббота, 13 мая
|14:30
|ЛИДС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|Воскресенье, 14 мая
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|16:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|Понедельник, 15 мая
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 35 тура
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