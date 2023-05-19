АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Англии по футболу

Уже в этом туре "Манчестер Сити" может оформить завоевание чемпионского титула.
20 – 22 мая состоятся матчи 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Манчестер Юнайтед", а "Эвертон" другого защитника сборной Украины Виталия Миколенко на выезде сразится с "Вулверхэмптоном".
В тот же день "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко попытается в гостях обыграть "Ноттингем", чтобы сохранить математические шансы на чемпионство.
В воскресенье "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет выездной поединок против "Манчестер Сити". Победа в этом матче досрочно принесет команде Хосепа Гвардиолы чемпионский титул.
Завершится тур в понедельник игрой между "Ньюкаслом" и "Лестером".
- За два тура до конца чемпионата таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (85 очков, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (81). Далее следуют "Ньюкасл (69), "Манчестер Юнайтед" (66, игра в запасе) и "Ливерпуль" (65).
- Поединки заключительного, 38-го тура АПЛ пройдут 28 мая.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Суббота, 20 мая
|14:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 21 мая
|15:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЛИДС
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|18:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Понедельник, 22 мая
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛЕСТЕР
Таблица АПЛ после 36 тура
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