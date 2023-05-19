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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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57
Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Сити" / Фото: twitter.com/ManCity

Уже в этом туре "Манчестер Сити" может оформить завоевание чемпионского титула.

20 – 22 мая состоятся матчи 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Манчестер Юнайтед", а "Эвертон" другого защитника сборной Украины Виталия Миколенко на выезде сразится с "Вулверхэмптоном".

В тот же день "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко попытается в гостях обыграть "Ноттингем", чтобы сохранить математические шансы на чемпионство.

В воскресенье "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет выездной поединок против "Манчестер Сити". Победа в этом матче досрочно принесет команде Хосепа Гвардиолы чемпионский титул.

Завершится тур в понедельник игрой между "Ньюкаслом" и "Лестером".

  • За два тура до конца чемпионата таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (85 очков, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (81). Далее следуют "Ньюкасл (69), "Манчестер Юнайтед" (66, игра в запасе) и "Ливерпуль" (65).
  • Поединки заключительного, 38-го тура АПЛ пройдут 28 мая.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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Суббота, 20 мая
14:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 БОРНМУТ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 НОТТИНГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 21 мая
15:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЛИДС
16:00 БРАЙТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
18:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЧЕЛСИ
Понедельник, 22 мая
22:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛЕСТЕР

Таблица АПЛ после 36 тура

Турнирная таблица АПЛ после 36 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица АПЛ после 36 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
57
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