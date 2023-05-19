АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Англии по футболу

Уже в этом туре "Манчестер Сити" может оформить завоевание чемпионского титула.

20 – 22 мая состоятся матчи 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В субботу "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного примет "Манчестер Юнайтед", а "Эвертон" другого защитника сборной Украины Виталия Миколенко на выезде сразится с "Вулверхэмптоном".

В тот же день "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко попытается в гостях обыграть "Ноттингем", чтобы сохранить математические шансы на чемпионство.

В воскресенье "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет выездной поединок против "Манчестер Сити". Победа в этом матче досрочно принесет команде Хосепа Гвардиолы чемпионский титул.

Завершится тур в понедельник игрой между "Ньюкаслом" и "Лестером".

За два тура до конца чемпионата таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (85 очков, матч в запасе). На второй позиции – "Арсенал" (81). Далее следуют "Ньюкасл (69), "Манчестер Юнайтед" (66, игра в запасе) и "Ливерпуль" (65).

Поединки заключительного, 38-го тура АПЛ пройдут 28 мая.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 36 тура

Турнирная таблица АПЛ после 36 тура / Фото: flashscore.ua

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