АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Англии по футболу

27 - 28 августа состоятся игры четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В четвертом туре АПЛ лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после трех побед подряд на старте чемпионата дома будет принимать новичка элитного дивизиона - "Фулхэм".
В свою очередь "Эвертон" еще одного украинского футболиста Виталия Миколенко на выезде померяется силами с "Брентфордом".
Центральной в этом туре станет битва между "Челси" и "Лестером", которая состоится 27 августа. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
- После трех туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат - 9 очков. Действующий чемпион - "Манчестер Сити" - идет вторым, имея на два балла меньше. Несколько разочаровали на старте "Манчестер Юнайтед" (3 очка) и "Ливерпуль" (2 балла), которые после трех туров расположились на 14-й и 16-й позициях соответственно.
- Поединки 5-го тура АПЛ состоятся 30 августа - 1 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Суббота, 27 августа
|14:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|Воскресенье, 28 августа
|16:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|16:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|18:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
Таблица АПЛ после 3 тура
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