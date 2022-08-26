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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

27 - 28 августа состоятся игры четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В четвертом туре АПЛ лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после трех побед подряд на старте чемпионата дома будет принимать новичка элитного дивизиона - "Фулхэм".

В свою очередь "Эвертон" еще одного украинского футболиста Виталия Миколенко на выезде померяется силами с "Брентфордом".

Центральной в этом туре станет битва между "Челси" и "Лестером", которая состоится 27 августа. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

  • После трех туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат - 9 очков. Действующий чемпион - "Манчестер Сити" - идет вторым, имея на два балла меньше. Несколько разочаровали на старте "Манчестер Юнайтед" (3 очка) и "Ливерпуль" (2 балла), которые после трех туров расположились на 14-й и 16-й позициях соответственно.
  • Поединки 5-го тура АПЛ состоятся 30 августа - 1 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Суббота, 27 августа
14:30 САУТГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЛИДС
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   ЛЕСТЕР
19:30 АРСЕНАЛ   _:_   ФУЛХЭМ
Воскресенье, 28 августа
16:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ВЕСТ ХЭМ
16:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
18:30 НОТТИНГЕМ   _:_   ТОТТЕНХЭМ

Таблица АПЛ после 3 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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