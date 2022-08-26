АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Англии по футболу

В четвертом туре АПЛ лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после трех побед подряд на старте чемпионата дома будет принимать новичка элитного дивизиона - "Фулхэм".

В свою очередь "Эвертон" еще одного украинского футболиста Виталия Миколенко на выезде померяется силами с "Брентфордом".

Центральной в этом туре станет битва между "Челси" и "Лестером", которая состоится 27 августа. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

После трех туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат - 9 очков. Действующий чемпион - "Манчестер Сити" - идет вторым, имея на два балла меньше. Несколько разочаровали на старте "Манчестер Юнайтед" (3 очка) и "Ливерпуль" (2 балла), которые после трех туров расположились на 14-й и 16-й позициях соответственно.

Поединки 5-го тура АПЛ состоятся 30 августа - 1 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23

1 ТУР/ 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Суббота, 27 августа 14:30 САУТГЕМПТОН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 БРАЙТОН _:_ ЛИДС 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ЭВЕРТОН 17:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ БОРНМУТ 17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ КРИСТАЛЛ ПЭЛАС 17:00 ЧЕЛСИ _:_ ЛЕСТЕР 19:30 АРСЕНАЛ _:_ ФУЛХЭМ Воскресенье, 28 августа 16:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ ВЕСТ ХЭМ 16:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ НЬЮКАСЛ 18:30 НОТТИНГЕМ _:_ ТОТТЕНХЭМ

Таблица АПЛ после 3 тура

Фото: flashscore.ua

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