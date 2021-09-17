АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Англии по футболу

В центральном поединке тура в Лондоне сыграют "Тоттенхэм" и "Челси".
17-19 сентября состоятся матчи 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
- После четырех туров лидирует в чемпионате "Манчестер Юнайтед" (10 баллов). Такое же количество очков набрали "Челси", "Ливерпуль" и "Эвертон".
- Поединки 6-го тура АПЛ состоятся 25-27 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР /5 ТУР
|Пятница, 17 сентября
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_: _
|ЛИДС
|Суббота, 18 сентября
|14:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_: _
|БРЭНТФОРД
|17:00
|БЕРНЛИ
|_: _
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_: _
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_: _
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОРВИЧ
|_: _
|УОТФОРД
|19:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_: _
|ЭВЕРТОН
|Воскресенье, 19 сентября
|16:00
|БРАЙТОН
|_: _
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_: _
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_: _
|ЧЕЛСИ