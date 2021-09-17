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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

В центральном поединке тура в Лондоне сыграют "Тоттенхэм" и "Челси".

17-19 сентября состоятся матчи 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

  • После четырех туров лидирует в чемпионате "Манчестер Юнайтед" (10 баллов). Такое же количество очков набрали "Челси", "Ливерпуль" и "Эвертон".
  • Поединки 6-го тура АПЛ состоятся 25-27 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР /5 ТУР
Пятница, 17 сентября
22:00 НЬЮКАСЛ   _: _   ЛИДС
Суббота, 18 сентября
14:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _: _   БРЭНТФОРД
17:00 БЕРНЛИ   _: _   АРСЕНАЛ
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _: _   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _: _   САУТГЕМПТОН
17:00 НОРВИЧ   _: _   УОТФОРД
19:30 АСТОН ВИЛЛА   _: _   ЭВЕРТОН
Воскресенье, 19 сентября
16:00 БРАЙТОН   _: _   ЛЕСТЕР
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _: _   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _: _   ЧЕЛСИ

Таблица АПЛ после 4 тура

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