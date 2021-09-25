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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

В этот уикенд фанаты увидят сразу две топ-битвы "Челси" - "Манчестер Сити" и "Арсенал" - "Тоттенхэм".

25-27 сентября состоятся матчи 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

  • После пяти туров лидирует в чемпионате "Челси" (13 баллов). Такое же количество очков набрали "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". "Брайтон" (12) - 4-й.
  • Поединки 7-го тура АПЛ состоятся 2-3 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Суббота, 25 сентября
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   0:1   АСТОН ВИЛЛА
14:30 ЧЕЛСИ   0:1   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 УОТФОРД   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   НОРВИЧ
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   БЕРНЛИ
17:00 ЛИДС   _:_   ВЕСТ ХЭМ
19:30 БРЭНТФОРД   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Воскресенье, 26 сентября
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Понедельник, 27 сентября
22:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   БРАЙТОН
           

Таблица АПЛ после 5 туров

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