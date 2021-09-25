АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Англии по футболу

В этот уикенд фанаты увидят сразу две топ-битвы "Челси" - "Манчестер Сити" и "Арсенал" - "Тоттенхэм".
25-27 сентября состоятся матчи 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
- После пяти туров лидирует в чемпионате "Челси" (13 баллов). Такое же количество очков набрали "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". "Брайтон" (12) - 4-й.
- Поединки 7-го тура АПЛ состоятся 2-3 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Суббота, 25 сентября
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|0:1
|АСТОН ВИЛЛА
|14:30
|ЧЕЛСИ
|0:1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|УОТФОРД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|НОРВИЧ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|ЛИДС
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|19:30
|БРЭНТФОРД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Воскресенье, 26 сентября
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Понедельник, 27 сентября
|22:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|БРАЙТОН