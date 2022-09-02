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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

3 - 4 сентября состоятся игры шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре АПЛ "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после пяти побед подряд на старте чемпионата встретится с первым именитым оппонентом - "Манчестер Юнайтед".

Именно этот поединок станет главным сражением тура, однако далеко не единственным, за которым будет интересно наблюдать.

Болельщики увидят мерсисайдское дерби между "Эвертоном" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко и "Ливерпулем", а также битву "Челси" и "Вест Хэма" за Лондон.

  • После пяти туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат - 15 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (13), "Тоттенхэм" (11) и "Брайтон" (10).
  • Поединки 7-го тура АПЛ состоятся 10 - 12 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Суббота, 3 сентября
14:30 ЭВЕРТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЛИДС
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   БОРНМУТ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
19:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
           
Воскресенье, 4 сентября
16:00 БРАЙТОН   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 5 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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