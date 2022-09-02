АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Англии по футболу

3 - 4 сентября состоятся игры шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В новом туре АПЛ "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после пяти побед подряд на старте чемпионата встретится с первым именитым оппонентом - "Манчестер Юнайтед".
Именно этот поединок станет главным сражением тура, однако далеко не единственным, за которым будет интересно наблюдать.
Болельщики увидят мерсисайдское дерби между "Эвертоном" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко и "Ливерпулем", а также битву "Челси" и "Вест Хэма" за Лондон.
- После пяти туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат - 15 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (13), "Тоттенхэм" (11) и "Брайтон" (10).
- Поединки 7-го тура АПЛ состоятся 10 - 12 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Суббота, 3 сентября
|14:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|19:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Воскресенье, 4 сентября
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 5 тура
Читайте также:
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу