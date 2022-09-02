АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Англии по футболу

В новом туре АПЛ "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после пяти побед подряд на старте чемпионата встретится с первым именитым оппонентом - "Манчестер Юнайтед".

Именно этот поединок станет главным сражением тура, однако далеко не единственным, за которым будет интересно наблюдать.

Болельщики увидят мерсисайдское дерби между "Эвертоном" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко и "Ливерпулем", а также битву "Челси" и "Вест Хэма" за Лондон.

После пяти туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат - 15 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (13), "Тоттенхэм" (11) и "Брайтон" (10).

Поединки 7-го тура АПЛ состоятся 10 - 12 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Суббота, 3 сентября 14:30 ЭВЕРТОН _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ЛИДС 17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 НОТТИНГЕМ _:_ БОРНМУТ 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ КРИСТАЛЛ ПЭЛАС 17:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ ФУЛХЭМ 17:00 ЧЕЛСИ _:_ ВЕСТ ХЭМ 19:30 АСТОН ВИЛЛА _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Воскресенье, 4 сентября 16:00 БРАЙТОН _:_ ЛЕСТЕР 18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 5 тура

Фото: flashscore.ua

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