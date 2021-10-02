АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Англии по футболу

Центральный поединок тура - противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на "Энфилде".
2-3 октября состоятся матчи 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22. Наибольшее внимание болельщиков будет приковано к битве чемпионов Англии последних двух сезонов - "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
- После шести туров лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (14 баллов). По 13 очков сразу у 5 команд: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Эвертона", "Челси" и "Брайтона".
- Поединки 8-го тура АПЛ состоятся 16-18 октября после паузы на игры национальных сборных.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Суббота, 2 октября
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|1:1
|ЭВЕРТОН
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|НОРВИЧ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ЛИДС
|_:_
|УОТФОРД
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 3 октября
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БРЭНТФОРД
|16:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ