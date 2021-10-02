АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Англии по футболу

Центральный поединок тура - противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на "Энфилде".

2-3 октября состоятся матчи 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22. Наибольшее внимание болельщиков будет приковано к битве чемпионов Англии последних двух сезонов - "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

После шести туров лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (14 баллов). По 13 очков сразу у 5 команд: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Эвертона", "Челси" и "Брайтона".

Поединки 8-го тура АПЛ состоятся 16-18 октября после паузы на игры национальных сборных.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Суббота, 2 октября 14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 1:1 ЭВЕРТОН 17:00 БЕРНЛИ _:_ НОРВИЧ 17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ НЬЮКАСЛ 17:00 ЛИДС _:_ УОТФОРД 17:00 ЧЕЛСИ _:_ САУТГЕМПТОН 19:30 БРАЙТОН _:_ АРСЕНАЛ Воскресенье, 3 октября 16:00 ВЕСТ ХЭМ _:_ БРЭНТФОРД 16:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС _:_ ЛЕСТЕР 16:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ АСТОН ВИЛЛА 18:30 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ

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