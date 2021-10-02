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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

Центральный поединок тура - противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на "Энфилде".

2-3 октября состоятся матчи 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22. Наибольшее внимание болельщиков будет приковано к битве чемпионов Англии последних двух сезонов - "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

  • После шести туров лидирует в чемпионате "Ливерпуль" (14 баллов). По 13 очков сразу у 5 команд: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Эвертона", "Челси" и "Брайтона".
  • Поединки 8-го тура АПЛ состоятся 16-18 октября после паузы на игры национальных сборных.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Суббота, 2 октября
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   1:1   ЭВЕРТОН
17:00 БЕРНЛИ   _:_   НОРВИЧ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ЛИДС   _:_   УОТФОРД
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 БРАЙТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 3 октября
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   БРЭНТФОРД
16:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
           
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