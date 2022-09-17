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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

16 – 18 сентября состоятся игры восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В новом туре АПЛ "Челси" после повторной неудачи в группе Лиги чемпионов должен был встретиться с "Ливерпулем", однако матч перенесли.

Также не состоятся запланированные встречи: "Брайтон" – "Кристалл Пелас", "Манчестер Юнайтед" – "Лидс". Это связано со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Именно по этой причине не прошли поединки седьмого тура английской Премьер-лиги.

Арсенал, за который играет украинец Александр Зинченко, в новом туре на выезде встретится с Брентфордом.

  • Перед восьмым туром в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат — 15 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (14), "Тоттенхэм" (14) и "Брайтон" (13).
  • Поединки 9-го тура АПЛ состоятся 1 – 3 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулгэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР
Пятница, 16 сентября
22:00 АСТОН ВИЛЛА   1:0   САУТГЕМПТОН
22:00 НОТТИНГЕМ   5:2   ФУЛХЭМ
Суббота, 17 сентября
14:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 БРАЙТОН   перенесено   КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БОРНМУТ
19:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛЕСТЕР
Воскресенье, 18 сентября
14:00 БРЕНТФОРД   _:_   АРСЕНАЛ
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   перенесено   ЛИДС
16:15 ЭВЕРТОН   _:_   ВЕСТ ХЭМ
18:30 ЧЕЛСИ   перенесено   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 6 тура

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