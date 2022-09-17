АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Англии по футболу

16 – 18 сентября состоятся игры восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В новом туре АПЛ "Челси" после повторной неудачи в группе Лиги чемпионов должен был встретиться с "Ливерпулем", однако матч перенесли.

Также не состоятся запланированные встречи: "Брайтон" – "Кристалл Пелас", "Манчестер Юнайтед" – "Лидс". Это связано со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Именно по этой причине не прошли поединки седьмого тура английской Премьер-лиги.

Арсенал, за который играет украинец Александр Зинченко, в новом туре на выезде встретится с Брентфордом.

Перед восьмым туром в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат — 15 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (14), "Тоттенхэм" (14) и "Брайтон" (13).

Поединки 9-го тура АПЛ состоятся 1 – 3 октября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулгэм".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23

1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР Пятница, 16 сентября 22:00 АСТОН ВИЛЛА 1:0 САУТГЕМПТОН 22:00 НОТТИНГЕМ 5:2 ФУЛХЭМ Суббота, 17 сентября 14:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 БРАЙТОН перенесено КРИСТАЛЛ ПЕЛАС 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ БОРНМУТ 19:30 ТОТТЕНГЕМ _:_ ЛЕСТЕР Воскресенье, 18 сентября 14:00 БРЕНТФОРД _:_ АРСЕНАЛ 16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД перенесено ЛИДС 16:15 ЭВЕРТОН _:_ ВЕСТ ХЭМ 18:30 ЧЕЛСИ перенесено ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 6 тура

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