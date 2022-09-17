АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Англии по футболу

16 – 18 сентября состоятся игры восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В новом туре АПЛ "Челси" после повторной неудачи в группе Лиги чемпионов должен был встретиться с "Ливерпулем", однако матч перенесли.
Также не состоятся запланированные встречи: "Брайтон" – "Кристалл Пелас", "Манчестер Юнайтед" – "Лидс". Это связано со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
Именно по этой причине не прошли поединки седьмого тура английской Премьер-лиги.
Арсенал, за который играет украинец Александр Зинченко, в новом туре на выезде встретится с Брентфордом.
- Перед восьмым туром в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат — 15 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (14), "Тоттенхэм" (14) и "Брайтон" (13).
- Поединки 9-го тура АПЛ состоятся 1 – 3 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулгэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР
|Пятница, 16 сентября
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|1:0
|САУТГЕМПТОН
|22:00
|НОТТИНГЕМ
|5:2
|ФУЛХЭМ
|Суббота, 17 сентября
|14:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|БРАЙТОН
|перенесено
|КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|19:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Воскресенье, 18 сентября
|14:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|перенесено
|ЛИДС
|16:15
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|18:30
|ЧЕЛСИ
|перенесено
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 6 тура
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