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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

В главной битве на "Олд Траффорд" сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

22-24 октября состоятся матчи 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

В центральном поединке "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль". Битва на "Олд Траффорд" начнется 24 октября в 18:30 по киевскому времени.

  • После восьми туров лидирует в чемпионате "Челси" (19 баллов). На втором месте "Ливерпуль" (18). Третья ступень принадлежит "Манчестер Сити" (17), далее расположились "Брайтон" и "Тоттенхэм" - по 15.
  • Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 30 октября - 1 ноября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 22 октября
22:00 АРСЕНАЛ   3:1   АСТОН ВИЛЛА
Суббота, 23 октября
14:30 ЧЕЛСИ   _:_   НОРВИЧ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   УОТФОРД
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ЛИДС   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   БЕРНЛИ
19:30 БРАЙТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Воскресенье, 24 октября
16:00 БРЭНТФОРД   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
           

Таблица АПЛ после 8 туров

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