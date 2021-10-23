АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

В главной битве на "Олд Траффорд" сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
22-24 октября состоятся матчи 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
В центральном поединке "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль". Битва на "Олд Траффорд" начнется 24 октября в 18:30 по киевскому времени.
- После восьми туров лидирует в чемпионате "Челси" (19 баллов). На втором месте "Ливерпуль" (18). Третья ступень принадлежит "Манчестер Сити" (17), далее расположились "Брайтон" и "Тоттенхэм" - по 15.
- Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 30 октября - 1 ноября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 22 октября
|22:00
|АРСЕНАЛ
|3:1
|АСТОН ВИЛЛА
|Суббота, 23 октября
|14:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|НОРВИЧ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|УОТФОРД
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ЛИДС
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|БЕРНЛИ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Воскресенье, 24 октября
|16:00
|БРЭНТФОРД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ