АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

В главной битве на "Олд Траффорд" сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

22-24 октября состоятся матчи 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

В центральном поединке "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль". Битва на "Олд Траффорд" начнется 24 октября в 18:30 по киевскому времени.

После восьми туров лидирует в чемпионате "Челси" (19 баллов). На втором месте "Ливерпуль" (18). Третья ступень принадлежит "Манчестер Сити" (17), далее расположились "Брайтон" и "Тоттенхэм" - по 15.

Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 30 октября - 1 ноября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

Таблица АПЛ после 8 туров

flashscore.ua

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