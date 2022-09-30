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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

1 - 3 октября состоятся игры девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В субботу, 1 октября, начнется 9 тур английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В этот день "Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, сойдется в лондонском дерби с "Тоттенхэмом". А "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко будет противостоять "Саутгемптону".

В центральном поединке тура сильнейшего 2 октября будут выяснять "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

  • После восьмого тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", который имеет 18 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (17) и "Тоттенхэм" (17).
  • Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 8 - 10 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Суббота, 1 октября
14:30 АРСЕНАЛ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 КРИСТАЛЛ ПЭЛАС   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БРАЙТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   НЬЮКАСЛ
19:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
Воскресенье, 2 октября
16:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 ЛИДС   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Понедельник, 3 октября
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   НОТТИНГЕМ

Таблица АПЛ после 8 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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