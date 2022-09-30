АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

1 - 3 октября состоятся игры девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В субботу, 1 октября, начнется 9 тур английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
В этот день "Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, сойдется в лондонском дерби с "Тоттенхэмом". А "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко будет противостоять "Саутгемптону".
В центральном поединке тура сильнейшего 2 октября будут выяснять "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
- После восьмого тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", который имеет 18 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (17) и "Тоттенхэм" (17).
- Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 8 - 10 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Суббота, 1 октября
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|КРИСТАЛЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЧЕЛСИ
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|Воскресенье, 2 октября
|16:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|ЛИДС
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Понедельник, 3 октября
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|НОТТИНГЕМ
Таблица АПЛ после 8 тура
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