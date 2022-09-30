АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу

В субботу, 1 октября, начнется 9 тур английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В этот день "Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, сойдется в лондонском дерби с "Тоттенхэмом". А "Эвертон" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко будет противостоять "Саутгемптону".

В центральном поединке тура сильнейшего 2 октября будут выяснять "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

После восьмого тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", который имеет 18 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити" (17) и "Тоттенхэм" (17).

Поединки 10-го тура АПЛ состоятся 8 - 10 октября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР Суббота, 1 октября 14:30 АРСЕНАЛ _:_ ТОТТЕНХЭМ 17:00 БОРНМУТ _:_ БРЕНТФОРД 17:00 КРИСТАЛЛ ПЭЛАС _:_ ЧЕЛСИ 17:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ БРАЙТОН 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ ЭВЕРТОН 17:00 ФУЛХЭМ _:_ НЬЮКАСЛ 19:30 ВЕСТ ХЭМ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН Воскресенье, 2 октября 16:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 ЛИДС _:_ АСТОН ВИЛЛА Понедельник, 3 октября 22:00 ЛЕСТЕР _:_ НОТТИНГЕМ

Таблица АПЛ после 8 тура

Фото: flashscore.ua

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