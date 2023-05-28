АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Англии по футболу

Главная интрига – сохранит ли "Эвертон" Миколенко место в элитном дивизионе.
В воскресенье, 28 мая, состоятся матчи последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Имена чемпиона ("Манчестер Сити") и еще трех обладателей путевок в Лигу чемпионов ("Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед") уже известны.
В Лиге Европы в следующем сезоне сыграют "Ливерпуль" и "Брайтон". На единственную путевку в квалификацию Лиги конференций перед заключительным туром претендуют "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Брентфорд".
А вот борьба за выживание обещает быть напряженной. Пока потерял шансы остаться в элитном дивизионе только "Саутгемптон". За спасительную 17-ю позицию, которая позволит сохранить прописку в АПЛ, посоревнуются "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, "Лестер" и "Лидс".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
|Воскресенье, 28 мая
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|18:30
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|18:30
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|18:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|18:30
|ЛИДС
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ФУЛХЭМ
|18:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|18:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
Таблица АПЛ после 37 тура
Читайте также:
Установил ряд рекордов: названо имя лучшего игрока сезона в АПЛ
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Италии по футболу
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Испании по футболу