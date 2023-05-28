АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Англии по футболу

В воскресенье, 28 мая, состоятся матчи последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Имена чемпиона ("Манчестер Сити") и еще трех обладателей путевок в Лигу чемпионов ("Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед") уже известны.

В Лиге Европы в следующем сезоне сыграют "Ливерпуль" и "Брайтон". На единственную путевку в квалификацию Лиги конференций перед заключительным туром претендуют "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Брентфорд".

А вот борьба за выживание обещает быть напряженной. Пока потерял шансы остаться в элитном дивизионе только "Саутгемптон". За спасительную 17-ю позицию, которая позволит сохранить прописку в АПЛ, посоревнуются "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, "Лестер" и "Лидс".

Таблица АПЛ после 37 тура

Турнирная таблица АПЛ после 37 тура / Фото: flashscore.ua

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