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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Англии по футболу

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко / Фото: Associated Press

Главная интрига – сохранит ли "Эвертон" Миколенко место в элитном дивизионе.

В воскресенье, 28 мая, состоятся матчи последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Имена чемпиона ("Манчестер Сити") и еще трех обладателей путевок в Лигу чемпионов ("Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед") уже известны.

В Лиге Европы в следующем сезоне сыграют "Ливерпуль" и "Брайтон". На единственную путевку в квалификацию Лиги конференций перед заключительным туром претендуют "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Брентфорд".

А вот борьба за выживание обещает быть напряженной. Пока потерял шансы остаться в элитном дивизионе только "Саутгемптон". За спасительную 17-ю позицию, которая позволит сохранить прописку в АПЛ, посоревнуются "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, "Лестер" и "Лидс".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
Воскресенье, 28 мая
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
18:30 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БРАЙТОН
18:30 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
18:30 ЭВЕРТОН   _:_   БОРНМУТ
18:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   НОТТИНГЕМ
18:30 ЛЕСТЕР   _:_   ВЕСТ ХЭМ
18:30 ЛИДС   _:_   ТОТТЕНХЭМ
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ФУЛХЭМ
18:30 САУТГЕМПТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
18:30 ЧЕЛСИ   _:_   НЬЮКАСЛ

Таблица АПЛ после 37 тура

Турнирная таблица АПЛ после 37 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица АПЛ после 37 тура / Фото: flashscore.ua

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