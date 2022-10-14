АПЛ онлайн: результаты матчей 11-го тура Чемпионата Англии по футболу

14 – 16 октября состоятся игры одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 14 октября, начнется 11 тур английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Самые интересные поединки уикенда запланированы на воскресенье, 16 октября. В этот день не слишком удачно начавший сезон "Ливерпуль" попытается переиграть одного из лидеров турнирной таблицы — "Манчестер Сити".

"Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, отправится в гости к "Лидсу".

"Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко днем раньше встретится на выезде с "Тоттенхэмом".

После десятого тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 24 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (23). На третьем месте расположился "Тоттенхэм" (20).

Поединки 12-го тура АПЛ состоятся 18 – 20 октября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулгэм".

Таблица АПЛ после 10 тура

Фото: flashscore.ua

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