Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

АПЛ онлайн: результаты матчей 11-го тура Чемпионата Англии по футболу

Дата публикации
Просмотры
55
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
АПЛ онлайн: результаты матчей 11-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

14 – 16 октября состоятся игры одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 14 октября, начнется 11 тур английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Самые интересные поединки уикенда запланированы на воскресенье, 16 октября. В этот день не слишком удачно начавший сезон "Ливерпуль" попытается переиграть одного из лидеров турнирной таблицы — "Манчестер Сити".

"Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, отправится в гости к "Лидсу".

"Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко днем раньше встретится на выезде с "Тоттенхэмом".

  • После десятого тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 24 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (23). На третьем месте расположился "Тоттенхэм" (20).
  • Поединки 12-го тура АПЛ состоятся 18 – 20 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулгэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР /7 ТУР/ 8 ТУР/9 ТУР /10 ТУР
Пятница, 14 октября
22:00 Брентфорд   _:_   БРАЙТОН
Суббота, 15 октября
14:30 ЛЕСТЕР   _:_   КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   Борнмут
19:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЭВЕРТОН
Воскресенье, 16 октября
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   Ньюкасл
16:00 ЛИДС   _:_   Арсенал
16:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЧЕЛСИ
18:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 10 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

УПЛ онлайн: результаты матчей 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Похожие темы:

Следующая публикация