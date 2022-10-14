АПЛ онлайн: результаты матчей 11-го тура Чемпионата Англии по футболу

14 – 16 октября состоятся игры одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В пятницу, 14 октября, начнется 11 тур английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Самые интересные поединки уикенда запланированы на воскресенье, 16 октября. В этот день не слишком удачно начавший сезон "Ливерпуль" попытается переиграть одного из лидеров турнирной таблицы — "Манчестер Сити".
"Арсенал", за который играет украинец Александр Зинченко, отправится в гости к "Лидсу".
"Эвертон" другого нашего соотечественника Виталия Миколенко днем раньше встретится на выезде с "Тоттенхэмом".
- После десятого тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 24 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (23). На третьем месте расположился "Тоттенхэм" (20).
- Поединки 12-го тура АПЛ состоятся 18 – 20 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулгэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР /7 ТУР/ 8 ТУР/9 ТУР /10 ТУР
|Пятница, 14 октября
|22:00
|Брентфорд
|_:_
|БРАЙТОН
|Суббота, 15 октября
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|Борнмут
|19:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|Воскресенье, 16 октября
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|Ньюкасл
|16:00
|ЛИДС
|_:_
|Арсенал
|16:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЧЕЛСИ
|18:30
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 10 тура
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