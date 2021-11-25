АПЛ онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Челси" проведет домашний матч против "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм".
27-28 ноября состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
В центральном поединке тура 28 ноября на "Стамфорд Бридж" определят более сильного "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
- После 12 туров лидирует в чемпионате "Челси" (29 баллов). На втором месте "Манчестер Сити" (26). На третьем – "Ливерпуль" (25). На четвертой строчке — "Вест Хэм" (23), пятый — "Арсенал" (20).
- Поединки 14-го тура АПЛ состоятся 30 ноября – 2 декабря.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур
|Суббота, 27 ноября
|14:30
|Арсенал
|-
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|-
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОРВИЧ
|-
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
|-
|АСТОН ВИЛЛА
|19:30
|БРАЙТОН
|-
|ЛИДС
|Воскресенье, 28 ноября
|16:00
|БРЕНТФОРД
|-
|ЭВЕРТОН
|16:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|-
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|БЕРНЛИ
|-
|ТОТТЕНГЕМ
|18:30
|ЧЕЛСЫ
|-
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД