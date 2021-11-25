АПЛ онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Челси" проведет домашний матч против "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм".

27-28 ноября состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

В центральном поединке тура 28 ноября на "Стамфорд Бридж" определят более сильного "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

После 12 туров лидирует в чемпионате "Челси" (29 баллов). На втором месте "Манчестер Сити" (26). На третьем – "Ливерпуль" (25). На четвертой строчке — "Вест Хэм" (23), пятый — "Арсенал" (20).

Поединки 14-го тура АПЛ состоятся 30 ноября – 2 декабря.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".

Таблица АПЛ после 12 туров