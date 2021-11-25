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АПЛ онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

"Челси" проведет домашний матч против "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм".

27-28 ноября состоятся матчи 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

В центральном поединке тура 28 ноября на "Стамфорд Бридж" определят более сильного "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

  • После 12 туров лидирует в чемпионате "Челси" (29 баллов). На втором месте "Манчестер Сити" (26). На третьем – "Ливерпуль" (25). На четвертой строчке — "Вест Хэм" (23), пятый — "Арсенал" (20).
  • Поединки 14-го тура АПЛ состоятся 30 ноября – 2 декабря.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур
Суббота, 27 ноября
14:30 Арсенал   -   НЬЮКАСЛ
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   -   САУТГЕМПТОН
17:00 НОРВИЧ   -   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 КРИСТАЛЛ ПЕЛАС   -   АСТОН ВИЛЛА
19:30 БРАЙТОН   -   ЛИДС
Воскресенье, 28 ноября
16:00 БРЕНТФОРД   -   ЭВЕРТОН
16:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   -   ВЕСТ ГЕМ
16:00 БЕРНЛИ   -   ТОТТЕНГЕМ
18:30 ЧЕЛСЫ   -   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 12 туров

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