АПЛ онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Челси" проведет выездной матч против "Уотфорда", а "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал".
30 ноября – 2 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.
Новый тур начнет поединок между двумя аутсайдерами чемпионата – "Ньюкаслом Юнайтед" и "Норвичем".
- После 13 туров лидирует в чемпионате "Челси" (30 баллов). На втором месте "Манчестер Сити" (29). На третьем – "Ливерпуль" (28). На четвертой строчке — "Вест Хэм" (23), пятый — "Арсенал" (23).
- Поединки 14-го тура АПЛ состоятся 30 ноября – 2 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур
|Вторник, 30 ноября
|21:30
|Ньюкасл
|-
|НОРВИЧ
|22:15
|ЛИДС
|-
|КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
|Среда, 1 декабря
|21:30
|САУТГЕМПТОН
|-
|ЛЕСТЕР
|21:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|-
|БЕРНЛИ
|21:30
|ВОТФОРД
|-
|ЧЕЛСИ
|21:30
|ВЕСТ ГЕМ
|-
|БРАЙТОН
|22:15
|ЭВЕРТОН
|-
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:15
|АСТОН ВИЛЛА
|-
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Четверг, 2 декабря
|22:15
|ТОТТЕНГЕМ
|-
|Брентфорд
|22:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|-
|Арсенал