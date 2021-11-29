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АПЛ онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Англии по футболу

Associated Press

"Челси" проведет выездной матч против "Уотфорда", а "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал".

30 ноября – 2 декабря состоятся матчи 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22.

Новый тур начнет поединок между двумя аутсайдерами чемпионата – "Ньюкаслом Юнайтед" и "Норвичем".

  • После 13 туров лидирует в чемпионате "Челси" (30 баллов). На втором месте "Манчестер Сити" (29). На третьем – "Ливерпуль" (28). На четвертой строчке — "Вест Хэм" (23), пятый — "Арсенал" (23).
  • Поединки 14-го тура АПЛ состоятся 30 ноября – 2 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Норвич Сити", "Уотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур
Вторник, 30 ноября
21:30 Ньюкасл   -   НОРВИЧ
22:15 ЛИДС   -   КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
Среда, 1 декабря
21:30 САУТГЕМПТОН   -   ЛЕСТЕР
21:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   -   БЕРНЛИ
21:30 ВОТФОРД   -   ЧЕЛСИ
21:30 ВЕСТ ГЕМ   -   БРАЙТОН
22:15 ЭВЕРТОН   -   ЛИВЕРПУЛЬ
22:15 АСТОН ВИЛЛА   -   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Четверг, 2 декабря
22:15 ТОТТЕНГЕМ   -   Брентфорд
22:15 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   -   Арсенал

Таблица АПЛ после 13 туров

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