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АПЛ онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

"Арсенал" и "Челси" будут сражаться в дерби Лондона.

С 5-го по 6 ноября состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В центральном поединке уик-энда "Арсенал" украинца Александра Зинченко 6 ноября сразится с "Челси" в лондонском дерби. В тот же день между собой сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

А днем ранее "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Лестер".

  • После 14-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 31 очко. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (29). На третьем месте – "Тоттенхэм" (26). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (24).
  • Поединки 16-го тура АПЛ пройдут 12 – 13 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Суббота, 5 ноября
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   2:3   БРАЙТОН
17:00 ЛИДС   4:3   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   2:1   ФУЛХЭМ
17:00 НОТТИНГЕМ   2:2   БРЕНТФОРД
19:30 ЭВЕРТОН   _:_   ЛЕСТЕР
Воскресенье, 6 ноября
14:00 ЧЕЛСИ   _:_   АРСЕНАЛ
16:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ

Таблица АПЛ после 14 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
188
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