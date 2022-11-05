АПЛ онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Англии по футболу

С 5-го по 6 ноября состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

В центральном поединке уик-энда "Арсенал" украинца Александра Зинченко 6 ноября сразится с "Челси" в лондонском дерби. В тот же день между собой сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

А днем ранее "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Лестер".

После 14-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 31 очко. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (29). На третьем месте – "Тоттенхэм" (26). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (24).

Поединки 16-го тура АПЛ пройдут 12 – 13 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 14 тура

Фото: flashscore.ua

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