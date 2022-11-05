АПЛ онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" и "Челси" будут сражаться в дерби Лондона.
С 5-го по 6 ноября состоятся матчи 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
В центральном поединке уик-энда "Арсенал" украинца Александра Зинченко 6 ноября сразится с "Челси" в лондонском дерби. В тот же день между собой сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
А днем ранее "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко будет принимать "Лестер".
- После 14-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 31 очко. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (29). На третьем месте – "Тоттенхэм" (26). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (24).
- Поединки 16-го тура АПЛ пройдут 12 – 13 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Суббота, 5 ноября
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|2:3
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛИДС
|4:3
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|2:1
|ФУЛХЭМ
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|2:2
|БРЕНТФОРД
|19:30
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Воскресенье, 6 ноября
|14:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|16:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
Таблица АПЛ после 14 тура
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