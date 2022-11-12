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АПЛ онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
79
Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Следите за последними поединками английской Премьер-лиги перед чемпионатом мира.

12-13 ноября состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в субботу противостоянием "Манчестер Сити" и "Брентфорда".

В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Борнмуту".

В свою очередь, "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде сыграет против "Вулверхэмптона".

  • После 15-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 34 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (32). На третьем месте – "Ньюкасл" (27). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (26).
  • Поединки 17-го тура АПЛ состоятся уже после Чемпионата мира в Катаре 26 – 28 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Суббота, 12 ноября
14:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЛИДС
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЧЕЛСИ
21:45 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 13 ноября
16:00 БРАЙТОН   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 ФУЛХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 15 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
79
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