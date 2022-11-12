АПЛ онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Англии по футболу

Следите за последними поединками английской Премьер-лиги перед чемпионатом мира.
12-13 ноября состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Откроется он в субботу противостоянием "Манчестер Сити" и "Брентфорда".
В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Борнмуту".
В свою очередь, "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде сыграет против "Вулверхэмптона".
- После 15-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 34 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (32). На третьем месте – "Ньюкасл" (27). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (26).
- Поединки 17-го тура АПЛ состоятся уже после Чемпионата мира в Катаре 26 – 28 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Суббота, 12 ноября
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЛИДС
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|21:45
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 13 ноября
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 15 тура
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