АПЛ онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Англии по футболу

Следите за последними поединками английской Премьер-лиги перед чемпионатом мира.

12-13 ноября состоятся матчи 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в субботу противостоянием "Манчестер Сити" и "Брентфорда".

В тот же день "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Борнмуту".

В свою очередь, "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде сыграет против "Вулверхэмптона".

После 15-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 34 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (32). На третьем месте – "Ньюкасл" (27). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (26).

Поединки 17-го тура АПЛ состоятся уже после Чемпионата мира в Катаре 26 – 28 декабря.

26 – 28 декабря. Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 15 тура

Фото: flashscore.ua

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