АПЛ онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

Но Новый год английский футбол не оставит фанатов без интересных поединков.

30 декабря – 1 января состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он поединком "Брентфорда" 18-летнего украинца Егора Ярмолюка против "Вест Хэма".

Последний день 2022 года подарит болельщикам противостояние действующего чемпиона, "Манчестер Сити", с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

В тот же день текущий лидер чемпионата, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, встретится с "Брайтоном", который возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

После 17-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 40 очков. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (35). На третьем месте – "Ньюкасл" (33). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (30).

Поединки 19-го тура АПЛ пройдут 2 – 5 января.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 17 тура

Фото: flashscore.ua

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