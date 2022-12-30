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АПЛ онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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АПЛ онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Но Новый год английский футбол не оставит фанатов без интересных поединков.

30 декабря – 1 января состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он поединком "Брентфорда" 18-летнего украинца Егора Ярмолюка против "Вест Хэма".

Последний день 2022 года подарит болельщикам противостояние действующего чемпиона, "Манчестер Сити", с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

В тот же день текущий лидер чемпионата, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, встретится с "Брайтоном", который возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

  • После 17-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 40 очков. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (35). На третьем месте – "Ньюкасл" (33). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (30).
  • Поединки 19-го тура АПЛ пройдут 2 – 5 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятница, 30 декабря
21:45 ВЕСТ ХЭМ   _:_   БРЕНТФОРД
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ЛЕСТЕР
Суббота, 31 декабря
14:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 БОРНМУТ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛИДС
17:00 ФУЛХЭМ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 БРАЙТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 1 января
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 НОТТИНГЕМ   _:_   ЧЕЛСИ

Таблица АПЛ после 17 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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