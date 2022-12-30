АПЛ онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Англии по футболу

Но Новый год английский футбол не оставит фанатов без интересных поединков.
30 декабря – 1 января состоятся матчи 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Откроется он поединком "Брентфорда" 18-летнего украинца Егора Ярмолюка против "Вест Хэма".
Последний день 2022 года подарит болельщикам противостояние действующего чемпиона, "Манчестер Сити", с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.
В тот же день текущий лидер чемпионата, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, встретится с "Брайтоном", который возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
- После 17-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 40 очков. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (35). На третьем месте – "Ньюкасл" (33). На четвертой строчке – "Тоттенхэм" (30).
- Поединки 19-го тура АПЛ пройдут 2 – 5 января.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|Пятница, 30 декабря
|21:45
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Суббота, 31 декабря
|14:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛИДС
|17:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 1 января
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
Таблица АПЛ после 17 тура
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