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АПЛ онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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АПЛ онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Украшением тура станет битва между "Челси" и "Манчестер Сити".

2 – 5 января состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в понедельник поединком "Брентфорда" 18-летнего украинца Егора Ярмолюка против "Ливерпуля".

Во вторник "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Брайтон", возглавляемый бывшим главным тренером донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В тот же день лидер чемпионата, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, на собственном поле померяется силами с "Ньюкаслом", который сенсационно идет в топ-3 АПЛ.

Завершится тур в четверг противостоянием грандов английского футбола – "Челси" и "Манчестер Сити".

  • После 18-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 43 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (36). На третьем месте – "Ньюкасл" (34). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (32).
  • Поединки 20-го тура АПЛ пройдут 13 – 15 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Понедельник, 2 января
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Вторник, 3 января
21:45 АРСЕНАЛ   _:_   НЬЮКАСЛ
21:45 ЭВЕРТОН   _:_   БРАЙТОН
21:45 ЛЕСТЕР   _:_   ФУЛХЭМ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БОРНМУТ
Среда, 4 января
21:30 САУТГЕМПТОН   _:_   НОТТИНГЕМ
21:45 ЛИДС   _:_   ВЕСТ ХЭМ
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
22:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ТОТТЕНХЭМ
Четверг, 5 января
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 18 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
229
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