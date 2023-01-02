АПЛ онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

Украшением тура станет битва между "Челси" и "Манчестер Сити".
2 – 5 января состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Откроется он в понедельник поединком "Брентфорда" 18-летнего украинца Егора Ярмолюка против "Ливерпуля".
Во вторник "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Брайтон", возглавляемый бывшим главным тренером донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
В тот же день лидер чемпионата, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, на собственном поле померяется силами с "Ньюкаслом", который сенсационно идет в топ-3 АПЛ.
Завершится тур в четверг противостоянием грандов английского футбола – "Челси" и "Манчестер Сити".
- После 18-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 43 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (36). На третьем месте – "Ньюкасл" (34). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (32).
- Поединки 20-го тура АПЛ пройдут 13 – 15 января.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
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|Понедельник, 2 января
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Вторник, 3 января
|21:45
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|21:45
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|21:45
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ФУЛХЭМ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БОРНМУТ
|Среда, 4 января
|21:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|21:45
|ЛИДС
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|22:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Четверг, 5 января
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 18 тура
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