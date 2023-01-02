АПЛ онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Англии по футболу

Украшением тура станет битва между "Челси" и "Манчестер Сити".

2 – 5 января состоятся матчи 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в понедельник поединком "Брентфорда" 18-летнего украинца Егора Ярмолюка против "Ливерпуля".

Во вторник "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Брайтон", возглавляемый бывшим главным тренером донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В тот же день лидер чемпионата, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко, на собственном поле померяется силами с "Ньюкаслом", который сенсационно идет в топ-3 АПЛ.

Завершится тур в четверг противостоянием грандов английского футбола – "Челси" и "Манчестер Сити".

После 18-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 43 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (36). На третьем месте – "Ньюкасл" (34). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (32).

Поединки 20-го тура АПЛ пройдут 13 – 15 января.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 18 тура

Фото: flashscore.ua

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