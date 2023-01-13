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АПЛ онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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АПЛ онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

В этот уикенд болельщики смогут увидеть манчестерское дерби, а также битву Северного Лондона.

13 – 15 января состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу поединком между "Астон Виллой" и "Лидсом".

В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Саутгемптон". В этот же день будет сыгран один из двух центральных матчей тура – "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сразится с "Манчестер Сити".

Завершится тур в воскресенье еще одним ярким дерби, теперь уже лондонским – "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Тоттенхэму".

  • После 19-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 44 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (39). На третьем месте – "Ньюкасл" (35). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (35).
  • Поединки 21-го тура АПЛ пройдут 21 – 23 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Пятница, 13 января
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЛИДС
Суббота, 14 января
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ЛЕСТЕР
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   БОРНМУТ
Воскресенье, 15 января
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ФУЛХЭМ
16:00 ЧЕЛСИ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
18:30 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 19 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
440
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