АПЛ онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

В этот уикенд болельщики смогут увидеть манчестерское дерби, а также битву Северного Лондона.
13 – 15 января состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
Откроется он в пятницу поединком между "Астон Виллой" и "Лидсом".
В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Саутгемптон". В этот же день будет сыгран один из двух центральных матчей тура – "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сразится с "Манчестер Сити".
Завершится тур в воскресенье еще одним ярким дерби, теперь уже лондонским – "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Тоттенхэму".
- После 19-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 44 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (39). На третьем месте – "Ньюкасл" (35). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (35).
- Поединки 21-го тура АПЛ пройдут 21 – 23 января.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2022/23
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|Пятница, 13 января
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЛИДС
|Суббота, 14 января
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БОРНМУТ
|Воскресенье, 15 января
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ФУЛХЭМ
|16:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18:30
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 19 тура
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