АПЛ онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Англии по футболу

В этот уикенд болельщики смогут увидеть манчестерское дерби, а также битву Северного Лондона.

13 – 15 января состоятся матчи 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он в пятницу поединком между "Астон Виллой" и "Лидсом".

В субботу "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Саутгемптон". В этот же день будет сыгран один из двух центральных матчей тура – "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сразится с "Манчестер Сити".

Завершится тур в воскресенье еще одним ярким дерби, теперь уже лондонским – "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Тоттенхэму".

После 19-го тура в таблице единолично лидирует "Арсенал", имеющий 44 очка. "Канониров" преследует "Манчестер Сити" (39). На третьем месте – "Ньюкасл" (35). На четвертой строчке – "Манчестер Юнайтед" (35).

Поединки 21-го тура АПЛ пройдут 21 – 23 января.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 19 тура

Фото: flashscore.ua

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