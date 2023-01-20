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АПЛ онлайн: результаты матчей 21-го тура Чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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АПЛ онлайн: результаты матчей 21-го тура Чемпионата Англии по футболу

Фото: Associated Press

Мудрик может дебютировать за "Челси" против "Ливерпуля", а Зинченко и Ко будут сражаться с "Манчестер Юнайтед".

21 – 23 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он битвой между "Ливерпулем" и "Челси". В этом поединке за "синих" может дебютировать украинский новичок Михаил Мудрик, который перешел в лондонский клуб из донецкого "Шахтера".

В тот же день, 21 января, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграет против прямого конкурента в борьбе за выживание — "Вест Хэма".

В воскресенье, 22 января, "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет "Манчестер Юнайтед".

  • После 20-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 47 очков. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити" (42). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (39). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (38).
  • Поединки 22-го тура АПЛ пройдут 3 – 5 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Суббота, 21 января
14:30 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ЧЕЛСИ
17:00 БОРНМУТ   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   БРАЙТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   АСТОН ВИЛЛА
19:30 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   НЬЮКАСЛ
Воскресенье, 22 января
16:00 ЛИДС   _:_   БРЕНТФОРД
16:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понедельник, 23 января
22:00 ФУЛХЭМ   _:_   ТОТТЕНХЭМ

Таблица АПЛ после 20 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
816
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