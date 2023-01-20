АПЛ онлайн: результаты матчей 21-го тура Чемпионата Англии по футболу

Мудрик может дебютировать за "Челси" против "Ливерпуля", а Зинченко и Ко будут сражаться с "Манчестер Юнайтед".

21 – 23 января состоятся матчи 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

Откроется он битвой между "Ливерпулем" и "Челси". В этом поединке за "синих" может дебютировать украинский новичок Михаил Мудрик, который перешел в лондонский клуб из донецкого "Шахтера".

В тот же день, 21 января, "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграет против прямого конкурента в борьбе за выживание — "Вест Хэма".

В воскресенье, 22 января, "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет "Манчестер Юнайтед".

После 20-го тура в таблице единолично лидирует Арсенал, который имеет 47 очков. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити" (42). На третьем месте – "Манчестер Юнайтед" (39). На четвертой строчке – "Ньюкасл" (38).

Поединки 22-го тура АПЛ пройдут 3 – 5 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

Таблица АПЛ после 20 тура

Фото: flashscore.ua

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