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АПЛ онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Англии по футболу

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АПЛ онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Англии по футболу

twitter.com/arsenal

30 августа – 1 сентября состоятся игры пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятом туре АПЛ "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после четырех побед подряд на старте чемпионата будет принимать "Астон Виллу".

В свою очередь, "Эвертон" еще одного украинского футболиста Виталия Миколенко на выезде сыграет с "Лидсом"

Центральным в этом туре станет дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". Сражение состоится 31 августа.

  • После четырех туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат — 12 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Брайтон" (у всех трех — по 10 баллов).
  • Поединки 6-го тура АПЛ состоятся 3 – 4 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР /5 ТУР
Вторник ,30 августа
21:30 КРИСТАЛЛ ПЕЛАС   _:_   БРЕНТФОРД
21:30 ФУЛХЭМ   _:_   БРАЙТОН
21:45 САУТГЕМПТОН   _:_   ЧЕЛСИ
22:00 ЛИДС   _:_   ЭВЕРТОН
Среда, 31 августа
21:30 БОРНМУТ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
21:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   НОТТИНГЕМ
21:30 АРСЕНАЛ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
21:45 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   НЬЮКАСЛ
Четверг, 1 сентября
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 4 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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