АПЛ онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Англии по футболу

30 августа – 1 сентября состоятся игры пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В пятом туре АПЛ "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после четырех побед подряд на старте чемпионата будет принимать "Астон Виллу".
В свою очередь, "Эвертон" еще одного украинского футболиста Виталия Миколенко на выезде сыграет с "Лидсом"
Центральным в этом туре станет дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". Сражение состоится 31 августа.
- После четырех туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат — 12 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Брайтон" (у всех трех — по 10 баллов).
- Поединки 6-го тура АПЛ состоятся 3 – 4 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР /5 ТУР
|Вторник ,30 августа
|21:30
|КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
|_:_
|БРЕНТФОРД
|21:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БРАЙТОН
|21:45
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|22:00
|ЛИДС
|_:_
|ЭВЕРТОН
|Среда, 31 августа
|21:30
|БОРНМУТ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|21:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|21:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|21:45
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Четверг, 1 сентября
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблица АПЛ после 4 тура
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