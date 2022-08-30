АПЛ онлайн: результаты матчей 5-го тура Чемпионата Англии по футболу

30 августа – 1 сентября состоятся игры пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятом туре АПЛ "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, после четырех побед подряд на старте чемпионата будет принимать "Астон Виллу".

В свою очередь, "Эвертон" еще одного украинского футболиста Виталия Миколенко на выезде сыграет с "Лидсом"

Центральным в этом туре станет дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". Сражение состоится 31 августа.

После четырех туров в таблице единолично лидирует "Арсенал", который пока имеет максимальный результат — 12 очков. "Канониров" преследуют "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Брайтон" (у всех трех — по 10 баллов).

Поединки 6-го тура АПЛ состоятся 3 – 4 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 28 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Ноттингем", "Борнмут" и "Фулхэм".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2022/23

1 ТУР/ 2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР /5 ТУР Вторник ,30 августа 21:30 КРИСТАЛЛ ПЕЛАС _:_ БРЕНТФОРД 21:30 ФУЛХЭМ _:_ БРАЙТОН 21:45 САУТГЕМПТОН _:_ ЧЕЛСИ 22:00 ЛИДС _:_ ЭВЕРТОН Среда, 31 августа 21:30 БОРНМУТ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 21:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ НОТТИНГЕМ 21:30 АРСЕНАЛ _:_ АСТОН ВИЛЛА 21:45 ВЕСТ ХЭМ _:_ ТОТТЕНХЭМ 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ НЬЮКАСЛ Четверг, 1 сентября 22:00 ЛЕСТЕР _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблица АПЛ после 4 тура

Фото: flashscore.ua

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