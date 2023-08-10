АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

В матче-открытии нового сезона английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде встретится с "Бернли".
11 – 14 августа состоятся матчи стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Новый розыгрыш элитного дивизиона чемпионата Англии начнется в пятницу выездным поединком действующего чемпиона "Манчестер Сити" против новичка АПЛ-2023/24 "Бернли".
В субботу "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко будет принимать "Ноттингем Форест".
В тот же день "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Вест Хэмом", а "Эвертон" другого защитника сборной Украины Виталия Миколенко на своем поле сойдется с "Фулхэмом".
Центральный матч первого тура АПЛ состоится в воскресенье – "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне сразится с "Ливерпулем".
Завершится тур в понедельник поединком на "Олд Траффорд" между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".
- Матчи 2-го тура английской Премьер-лиги состоятся 18 – 21 августа.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР
|Пятница, 11 августа
|22:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Суббота, 12 августа
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛУТОН
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|17:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 13 августа
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|18:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Понедельник, 14 августа
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также:
Драматический триумф: "Арсенал" в серии пенальти одолел "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии (видео)
Главный трансфер лета: "Бавария" договорилась с "Тоттенхэмом" о переходе Кейна – СМИ
Мощным ударом из-за пределов штрафной: Мудрик забил дебютный гол за "Челси" (видео)