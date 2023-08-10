АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

В матче-открытии нового сезона английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде встретится с "Бернли".

11 – 14 августа состоятся матчи стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Новый розыгрыш элитного дивизиона чемпионата Англии начнется в пятницу выездным поединком действующего чемпиона "Манчестер Сити" против новичка АПЛ-2023/24 "Бернли".

В субботу "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко будет принимать "Ноттингем Форест".

В тот же день "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Вест Хэмом", а "Эвертон" другого защитника сборной Украины Виталия Миколенко на своем поле сойдется с "Фулхэмом".

Центральный матч первого тура АПЛ состоится в воскресенье – "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне сразится с "Ливерпулем".

Завершится тур в понедельник поединком на "Олд Траффорд" между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".

Матчи 2-го тура английской Премьер-лиги состоятся 18 – 21 августа.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24

1 ТУР Пятница, 11 августа 22:00 БЕРНЛИ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Суббота, 12 августа 14:30 АРСЕНАЛ _:_ НОТТИНГЕМ 17:00 БОРНМУТ _:_ ВЕСТ ХЭМ 17:00 БРАЙТОН _:_ ЛУТОН 17:00 ЭВЕРТОН _:_ ФУЛХЭМ 17:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 19:30 НЬЮКАСЛ _:_ АСТОН ВИЛЛА Воскресенье, 13 августа 16:00 БРЕНТФОРД _:_ ТОТТЕНХЭМ 18:30 ЧЕЛСИ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ Понедельник, 14 августа 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН

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