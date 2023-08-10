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АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

Михаил Мудрик в составе "Челси" / Фото: Associated Press

В матче-открытии нового сезона английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде встретится с "Бернли".

11 – 14 августа состоятся матчи стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Новый розыгрыш элитного дивизиона чемпионата Англии начнется в пятницу выездным поединком действующего чемпиона "Манчестер Сити" против новичка АПЛ-2023/24 "Бернли".

В субботу "Арсенал" без травмированного украинца Александра Зинченко будет принимать "Ноттингем Форест".

В тот же день "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного дома сыграет с "Вест Хэмом", а "Эвертон" другого защитника сборной Украины Виталия Миколенко на своем поле сойдется с "Фулхэмом".

Центральный матч первого тура АПЛ состоится в воскресенье – "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне сразится с "Ливерпулем".

Завершится тур в понедельник поединком на "Олд Траффорд" между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".

  • Матчи 2-го тура английской Премьер-лиги состоятся 18 – 21 августа.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР
Пятница, 11 августа
22:00 БЕРНЛИ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Суббота, 12 августа
14:30 АРСЕНАЛ   _:_   НОТТИНГЕМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЛУТОН
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   ФУЛХЭМ
17:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Воскресенье, 13 августа
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   ТОТТЕНХЭМ
18:30 ЧЕЛСИ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Понедельник, 14 августа
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН

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Дата публикации
Просмотры
239
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