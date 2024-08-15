АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

16-19 августа будут сыграны матчи стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В поединке-открытии чемпионата в пятницу "Манчестер Юнайтед" примет "Фулхэм".

В субботу "Ливерпуль" приедет в гости к новичку элитного дивизиона "Ипсвичу", "Арсенал" Александра Зинченко дома сойдется с "Вулверхэмптоном", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сыграет против "Брайтона", а "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сразится с "Ноттингемом".

В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать "Кристал Пэлас", а в центральном матче тура поборются "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити", который является действующим чемпионом Англии.

Завершится первый тур в понедельник, когда "Лестер" в своем первом поединке после возвращения в АПЛ на домашней арене будет противостоять "Тоттенхэму".

Добавим, что матчи второго тура АПЛ запланированы на 24-25 августа.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25

1 ТУР Пятница, 16 августа 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ФУЛХЭМ Суббота, 17 августа 14:30 ИПСВИЧ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 АРСЕНАЛ _:_ ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 ЭВЕРТОН _:_ БРАЙТОН 17:00 НОТТИНГЕМ _:_ БОРНМУТ 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ САУТГЕМПТОН 19:30 ВЕСТ ХЭМ _:_ АСТОН ВИЛЛА Воскресенье, 18 августа 16:00 БРЕНТФОРД _:_ КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:30 ЧЕЛСИ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Понедельник, 19 августа 22:00 ЛЕСТЕР _:_ ТОТТЕНХЭМ

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

Голевой дебют Мбаппе: "Реал" без Лунина победил "Аталанту" и завоевал Суперкубок УЕФА (видео)