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АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

Михаил Мудрик / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет противостояние между "Челси" и "Манчестер Сити".

16-19 августа будут сыграны матчи стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В поединке-открытии чемпионата в пятницу "Манчестер Юнайтед" примет "Фулхэм".

В субботу "Ливерпуль" приедет в гости к новичку элитного дивизиона "Ипсвичу", "Арсенал" Александра Зинченко дома сойдется с "Вулверхэмптоном", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сыграет против "Брайтона", а "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сразится с "Ноттингемом".

В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать "Кристал Пэлас", а в центральном матче тура поборются "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити", который является действующим чемпионом Англии.

Завершится первый тур в понедельник, когда "Лестер" в своем первом поединке после возвращения в АПЛ на домашней арене будет противостоять "Тоттенхэму".

Добавим, что матчи второго тура АПЛ запланированы на 24-25 августа.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР
Пятница, 16 августа
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ФУЛХЭМ
Суббота, 17 августа
14:30 ИПСВИЧ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   БРАЙТОН
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   БОРНМУТ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 ВЕСТ ХЭМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Воскресенье, 18 августа
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
18:30 ЧЕЛСИ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Понедельник, 19 августа
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   ТОТТЕНХЭМ

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