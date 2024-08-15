АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

Центральным поединком тура станет противостояние между "Челси" и "Манчестер Сити".
16-19 августа будут сыграны матчи стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В поединке-открытии чемпионата в пятницу "Манчестер Юнайтед" примет "Фулхэм".
В субботу "Ливерпуль" приедет в гости к новичку элитного дивизиона "Ипсвичу", "Арсенал" Александра Зинченко дома сойдется с "Вулверхэмптоном", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле сыграет против "Брайтона", а "Борнмут" Ильи Забарного на выезде сразится с "Ноттингемом".
В воскресенье "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать "Кристал Пэлас", а в центральном матче тура поборются "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити", который является действующим чемпионом Англии.
Завершится первый тур в понедельник, когда "Лестер" в своем первом поединке после возвращения в АПЛ на домашней арене будет противостоять "Тоттенхэму".
Добавим, что матчи второго тура АПЛ запланированы на 24-25 августа.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР
|Пятница, 16 августа
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ФУЛХЭМ
|Суббота, 17 августа
|14:30
|ИПСВИЧ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 18 августа
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Понедельник, 19 августа
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
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