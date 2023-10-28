АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Центральным поединком тура станет дерби Манчестера.
27 – 29 октября состоятся матчи 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура началась в пятницу: лидер чемпионата "Тоттенхэм" на выезде одолел "Кристал Пэлас".
В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Брентфорд" еще одного нашего соотечественника Егора Ярмолюка.
В свою очередь, "Арсенал" Александра Зинченко дома сыграет против "Шеффилд Юнайтед", а "Борнмут" Ильи Забарного на собственном поле сойдется с "Бернли".
В воскресенье "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в гостях будет противостоять "Вест Хэму", "Ливерпуль" примет "Ноттингем", а в центральном поединке тура на "Олд Траффорд" будут сильнейшего определять "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
- После 9-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Тоттенхэм" (23 очка). Далее расположились "Арсенал" и "Манчестер Сити" (по 21 баллу). На четвертом месте – "Ливерпуль" (20 пунктов).
- Матчи 11-го тура английской Премьер-лиги состоятся 4 – 6 ноября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 27 октября
|22:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|1:2
|ТОТТЕНХЭМ
|Суббота, 28 октября
|14:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БЕРНЛИ
|19:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Воскресенье, 29 октября
|15:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|16:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЛУТОН
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ФУЛХЭМ
|16:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|17:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 9-го тура
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