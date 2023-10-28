АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

27 – 29 октября состоятся матчи 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура началась в пятницу: лидер чемпионата "Тоттенхэм" на выезде одолел "Кристал Пэлас".

В субботу "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Брентфорд" еще одного нашего соотечественника Егора Ярмолюка.

В свою очередь, "Арсенал" Александра Зинченко дома сыграет против "Шеффилд Юнайтед", а "Борнмут" Ильи Забарного на собственном поле сойдется с "Бернли".

В воскресенье "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в гостях будет противостоять "Вест Хэму", "Ливерпуль" примет "Ноттингем", а в центральном поединке тура на "Олд Траффорд" будут сильнейшего определять "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

После 9-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Тоттенхэм" (23 очка). Далее расположились "Арсенал" и "Манчестер Сити" (по 21 баллу). На четвертом месте – "Ливерпуль" (20 пунктов).

Матчи 11-го тура английской Премьер-лиги состоятся 4 – 6 ноября.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 9-го тура

Таблица АПЛ после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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