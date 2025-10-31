АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" / © Associated Press

С 1 по 3 ноября состоятся матчи 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 1 ноября, "Арсенал" сыграет с "Бернли", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Кристал Пэлас", "Ноттингем" украинца Александра Зинченко примет "Манчестер Юнайтед", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика встретится с "Тоттенхэмом", а действующий чемпион "Ливерпуль" сойдется с "Астон Виллой".

В воскресенье, 2 ноября, "Вест Хэм" сразится с "Ньюкаслом", а "Манчестер Сити" будет принимать "Борнмут".

Завершится тур в понедельник, 3 ноября, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Сандерленду".

Расписание и результаты матчей 10-го тура АПЛ

Суббота, 1 ноября

17:00 "Бернли" – "Арсенал"

17:00 "Брайтон" – "Лидс"

17:00 "Кристал Пэлас" – "Брентфорд"

17:00 "Ноттингем" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Фулхэм" – "Вулверхэмптон"

19:30 "Тоттенхэм" – "Челси"

22:00 "Ливерпуль" – "Астон Вилла"

Воскресенье, 2 ноября

16:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл"

18:30 "Манчестер Сити" – "Борнмут"

Понедельник, 3 ноября

22:00 "Сандерленд" – "Эвертон"

Таблица АПЛ после 9-го тура

Таблица АПЛ после 9-го тура / © flashscore.ua

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.