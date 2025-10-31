- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 10-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 1 по 3 ноября состоятся матчи 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 1 ноября, "Арсенал" сыграет с "Бернли", "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка сразится с "Кристал Пэлас", "Ноттингем" украинца Александра Зинченко примет "Манчестер Юнайтед", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика встретится с "Тоттенхэмом", а действующий чемпион "Ливерпуль" сойдется с "Астон Виллой".
В воскресенье, 2 ноября, "Вест Хэм" сразится с "Ньюкаслом", а "Манчестер Сити" будет принимать "Борнмут".
Завершится тур в понедельник, 3 ноября, когда "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко приедет в гости к "Сандерленду".
Расписание и результаты матчей 10-го тура АПЛ
Суббота, 1 ноября
17:00 "Бернли" – "Арсенал"
17:00 "Брайтон" – "Лидс"
17:00 "Кристал Пэлас" – "Брентфорд"
17:00 "Ноттингем" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Фулхэм" – "Вулверхэмптон"
19:30 "Тоттенхэм" – "Челси"
22:00 "Ливерпуль" – "Астон Вилла"
Воскресенье, 2 ноября
16:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл"
18:30 "Манчестер Сити" – "Борнмут"
Понедельник, 3 ноября
22:00 "Сандерленд" – "Эвертон"
Таблица АПЛ после 9-го тура
