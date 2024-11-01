АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

2-4 ноября состоятся матчи десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сыграет против "Ньюкасла".

В тот же день "Борнмут" Ильи Забарного примет действующего чемпиона и текущего лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" дома встретится с "Брайтоном", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Саутгемптону".

В воскресенье "Тоттенхэм" на своем поле сойдется с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур в понедельник, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет гостить у "Фулхэма".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Таблица АПЛ после 9-го тура

Таблица АПЛ после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового главного тренера

Ла Лига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица