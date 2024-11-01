АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сразятся "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
2-4 ноября состоятся матчи десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сыграет против "Ньюкасла".
В тот же день "Борнмут" Ильи Забарного примет действующего чемпиона и текущего лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" дома встретится с "Брайтоном", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Саутгемптону".
В воскресенье "Тоттенхэм" на своем поле сойдется с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Михаила Мудрика.
Завершится тур в понедельник, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет гостить у "Фулхэма".
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Суббота, 2 ноября
|14:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17:00
|ИПСВИЧ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЭВЕРТОН
|19:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|Воскресенье, 3 ноября
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЧЕЛСИ
|Понедельник, 4 ноября
|22:00
|ФУЛХЭМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
Таблица АПЛ после 9-го тура
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