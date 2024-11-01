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АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Михаил Мудрик, "Челси" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сразятся "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

2-4 ноября состоятся матчи десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сыграет против "Ньюкасла".

В тот же день "Борнмут" Ильи Забарного примет действующего чемпиона и текущего лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" дома встретится с "Брайтоном", а "Эвертон" Виталия Миколенко приедет в гости к "Саутгемптону".

В воскресенье "Тоттенхэм" на своем поле сойдется с "Астон Виллой", а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Михаила Мудрика.

Завершится тур в понедельник, когда "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет гостить у "Фулхэма".

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Суббота, 2 ноября
14:30 НЬЮКАСЛ   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 БОРНМУТ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
17:00 ИПСВИЧ   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БРАЙТОН
17:00 НОТТИНГЕМ   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ЭВЕРТОН
19:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
Воскресенье, 3 ноября
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЧЕЛСИ
Понедельник, 4 ноября
22:00 ФУЛХЭМ   _:_   БРЕНТФОРД

Таблица АПЛ после 9-го тура

Таблица АПЛ после 9-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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