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АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Михаил Мудрик / Фото: Associated Press

Центральными в туре станут поединки "Ньюкасл" – "Арсенал" и "Тоттенхэм" – "Челси".

4 – 6 ноября состоятся матчи 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

На субботу запланированы поединки с участием клубов сразу четырех украинцев: "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Вест Хэм", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле встретится с "Брайтоном", "Борнмут" Ильи Забарного отправится в гости к действующему чемпиону "Манчестер Сити", а "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сразится с "Ньюкаслом".

В воскресенье будут сыграны всего два поединка: "Ноттингем" – "Астон Вилла" и "Лутон" – "Ливерпуль".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет выездную встречу с "Тоттенхэмом".

  • После 10-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Тоттенхэм" (26 очков). Далее расположились "Арсенал" и "Манчестер Сити" (по 24 балла). На четвертом месте – "Ливерпуль" (23 пункта).
  • Матчи 12-го тура английской Премьер-лиги состоятся 11 – 12 ноября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Суббота, 4 ноября
14:30 ФУЛХЭМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 БЕРНЛИ   _:_   КРИСТАЛ ПЭЛАС
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ВЕСТ ХЭМ
17:00 ЭВЕРТОН   _:_   БРАЙТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД   _:_   ВУЛВЕРХЭМПТОН
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   АРСЕНАЛ
Воскресенье, 5 ноября
16:00 НОТТИНГЕМ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
18:30 ЛУТОН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
Понедельник, 6 ноября
22:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЧЕЛСИ

Таблица АПЛ после 10-го тура

Таблица АПЛ после 10-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
726
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