АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Центральными в туре станут поединки "Ньюкасл" – "Арсенал" и "Тоттенхэм" – "Челси".
4 – 6 ноября состоятся матчи 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
На субботу запланированы поединки с участием клубов сразу четырех украинцев: "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Вест Хэм", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле встретится с "Брайтоном", "Борнмут" Ильи Забарного отправится в гости к действующему чемпиону "Манчестер Сити", а "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сразится с "Ньюкаслом".
В воскресенье будут сыграны всего два поединка: "Ноттингем" – "Астон Вилла" и "Лутон" – "Ливерпуль".
Завершится тур в понедельник. В этот день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет выездную встречу с "Тоттенхэмом".
- После 10-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Тоттенхэм" (26 очков). Далее расположились "Арсенал" и "Манчестер Сити" (по 24 балла). На четвертом месте – "Ливерпуль" (23 пункта).
- Матчи 12-го тура английской Премьер-лиги состоятся 11 – 12 ноября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Суббота, 4 ноября
|14:30
|ФУЛХЭМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|17:00
|ЭВЕРТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Воскресенье, 5 ноября
|16:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|18:30
|ЛУТОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|Понедельник, 6 ноября
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
Таблица АПЛ после 10-го тура
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