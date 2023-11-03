АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Центральными в туре станут поединки "Ньюкасл" – "Арсенал" и "Тоттенхэм" – "Челси".

4 – 6 ноября состоятся матчи 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

На субботу запланированы поединки с участием клубов сразу четырех украинцев: "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Вест Хэм", "Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле встретится с "Брайтоном", "Борнмут" Ильи Забарного отправится в гости к действующему чемпиону "Манчестер Сити", а "Арсенал" Александра Зинченко на выезде сразится с "Ньюкаслом".

В воскресенье будут сыграны всего два поединка: "Ноттингем" – "Астон Вилла" и "Лутон" – "Ливерпуль".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проведет выездную встречу с "Тоттенхэмом".

После 10-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Тоттенхэм" (26 очков). Далее расположились "Арсенал" и "Манчестер Сити" (по 24 балла). На четвертом месте – "Ливерпуль" (23 пункта).

Матчи 12-го тура английской Премьер-лиги состоятся 11 – 12 ноября.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 10-го тура

Таблица АПЛ после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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