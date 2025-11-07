АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" / © Associated Press

8 и 9 ноября состоятся матчи 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

В субботу, 8 ноября, "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко встретится с "Фулхэмом", "Арсенал" сразится с "Сандерлендом", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского винггера Михаила Мудрика будет противостоять "Вулверхэмптону".

В воскресенье, 9 ноября, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Ньюкасл", "Ноттингем" украинца Александра Зинченко сойдется с "Лидсом", а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" поборется с "Ливерпулем".

Расписание и результаты матчей 11-го тура АПЛ

Суббота, 8 ноября

14:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Вест Хэм" – "Бернли"

17:00 "Эвертон" – "Фулхэм"

19:30 "Сандерленд" – "Арсенал"

22:00 "Челси" – "Вулверхэмптон"

Воскресенье, 9 ноября

16:00 "Астон Вилла" – "Борнмут"

16:00 "Брентфорд" – "Ньюкасл"

16:00 "Кристал Пэлас" – "Брайтон"

16:00 "Ноттингем" – "Лидс"

18:30 "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

Таблица АПЛ после 10-го тура

Таблица АПЛ после 10-го тура / © flashscore.ua

Матчи английской Премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). По промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.