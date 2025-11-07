- Дата публикации
АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 11-го тура чемпионата Англии по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
8 и 9 ноября состоятся матчи 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.
В субботу, 8 ноября, "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко встретится с "Фулхэмом", "Арсенал" сразится с "Сандерлендом", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского винггера Михаила Мудрика будет противостоять "Вулверхэмптону".
В воскресенье, 9 ноября, "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка примет "Ньюкасл", "Ноттингем" украинца Александра Зинченко сойдется с "Лидсом", а в центральном поединке тура "Манчестер Сити" поборется с "Ливерпулем".
Расписание и результаты матчей 11-го тура АПЛ
Суббота, 8 ноября
14:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Вест Хэм" – "Бернли"
17:00 "Эвертон" – "Фулхэм"
19:30 "Сандерленд" – "Арсенал"
22:00 "Челси" – "Вулверхэмптон"
Воскресенье, 9 ноября
16:00 "Астон Вилла" – "Борнмут"
16:00 "Брентфорд" – "Ньюкасл"
16:00 "Кристал Пэлас" – "Брайтон"
16:00 "Ноттингем" – "Лидс"
18:30 "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"
Таблица АПЛ после 10-го тура
