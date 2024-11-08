АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком тура станет лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом".
9-10 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Борнмутом" Ильи Забарного, "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Вест Хэму", "Манчестер Сити" сойдется с "Брайтоном", а "Ливерпуль" примет "Астон Виллу".
В воскресенье "Манчестер Юнайтед" сразится с "Лестером", "Ноттингем" встретится с "Ньюкаслом", "Тоттенхэм" поборется с "Ипсвичем", а в центральном поединке тура "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко.
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|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Суббота, 9 ноября
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ФУЛХЭМ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|Воскресенье, 10 ноября
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|НОТТИНГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|16:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ИПСВИЧ
|18:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблица АПЛ после 10-го тура
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