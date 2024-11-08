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АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Михаил Мудрик, "Арсенал" – "Челси" / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом".

9-10 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Борнмутом" Ильи Забарного, "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Вест Хэму", "Манчестер Сити" сойдется с "Брайтоном", а "Ливерпуль" примет "Астон Виллу".

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" сразится с "Лестером", "Ноттингем" встретится с "Ньюкаслом", "Тоттенхэм" поборется с "Ипсвичем", а в центральном поединке тура "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко.

Матчи чемпионата Англии по футболу можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ (на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+). А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Суббота, 9 ноября
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   БОРНМУТ
17:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ФУЛХЭМ
19:30 БРАЙТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
Воскресенье, 10 ноября
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 НОТТИНГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
16:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ИПСВИЧ
18:30 ЧЕЛСИ   _:_   АРСЕНАЛ

Таблица АПЛ после 10-го тура

Таблица АПЛ после 10-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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