АПЛ: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

9-10 ноября состоятся матчи одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

В субботу "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет с "Борнмутом" Ильи Забарного, "Эвертон" Виталия Миколенко будет противостоять "Вест Хэму", "Манчестер Сити" сойдется с "Брайтоном", а "Ливерпуль" примет "Астон Виллу".

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" сразится с "Лестером", "Ноттингем" встретится с "Ньюкаслом", "Тоттенхэм" поборется с "Ипсвичем", а в центральном поединке тура "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко.

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Таблица АПЛ после 10-го тура

Таблица АПЛ после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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