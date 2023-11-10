АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Центральным в этом туре станет поединок между "Челси" и "Манчестер Сити".

11 – 12 ноября состоятся матчи 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Тоттенхэм" сыграет против "Вулверхэмптона", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" сразится с "Лутоном", а "Борнмут" Ильи Забарного померяется силами с "Ньюкаслом".

На воскресенье запланировано еще пять матчей, в тим числе "Ливерпуль" будет принимать "Брентфорд" Егора Ярмолюка, а в центральном поединке тура сойдутся "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити".

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После 11-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (27 очков). На втором месте – "Тоттенхэм" (26). Далее расположились Ливерпуль и Арсенал (по 24).

Матчи 13-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 25 – 27 ноября.

Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.

Таблица АПЛ после 11-го тура

Таблица АПЛ после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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