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АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Челси" – "Манчестер Сити" / Фото: Associated Press

Центральным в этом туре станет поединок между "Челси" и "Манчестер Сити".

11 – 12 ноября состоятся матчи 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Тоттенхэм" сыграет против "Вулверхэмптона", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" сразится с "Лутоном", а "Борнмут" Ильи Забарного померяется силами с "Ньюкаслом".

На воскресенье запланировано еще пять матчей, в тим числе "Ливерпуль" будет принимать "Брентфорд" Егора Ярмолюка, а в центральном поединке тура сойдутся "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити".

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  • После 11-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (27 очков). На втором месте – "Тоттенхэм" (26). Далее расположились Ливерпуль и Арсенал (по 24).
  • Матчи 13-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 25 – 27 ноября.
  • Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Суббота, 11 ноября
14:30 ВУЛВЕРХЭМПТОН   _:_   ТОТТЕНХЭМ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   БЕРНЛИ
17:00 КРИСТАЛ ПЭЛАС   _:_   ЭВЕРТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛУТОН
19:30 БОРНМУТ   _:_   НЬЮКАСЛ
Воскресенье, 12 ноября
16:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ФУЛХЭМ
16:00 БРАЙТОН   _:_   ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
16:00 ВЕСТ ХЭМ   _:_   НОТТИНГЕМ
16:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БРЕНТФОРД
18:30 ЧЕЛСИ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ

Таблица АПЛ после 11-го тура

Таблица АПЛ после 11-го тура / © flashscore.ua
Таблица АПЛ после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
41
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