АПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

Центральным в этом туре станет поединок между "Челси" и "Манчестер Сити".
11 – 12 ноября состоятся матчи 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Тоттенхэм" сыграет против "Вулверхэмптона", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Бернли", "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" сразится с "Лутоном", а "Борнмут" Ильи Забарного померяется силами с "Ньюкаслом".
На воскресенье запланировано еще пять матчей, в тим числе "Ливерпуль" будет принимать "Брентфорд" Егора Ярмолюка, а в центральном поединке тура сойдутся "Челси" Михаила Мудрика и "Манчестер Сити".
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- После 11-го тура таблицу АПЛ возглавляет "Манчестер Сити" (27 очков). На втором месте – "Тоттенхэм" (26). Далее расположились Ливерпуль и Арсенал (по 24).
- Матчи 13-го тура английской Премьер-лиги состоятся после международной паузы, 25 – 27 ноября.
- Новичками этого сезона АПЛ стали "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон", который впервые в истории вышел в элиту английского футбола.
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ / АПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Суббота, 11 ноября
|14:30
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БЕРНЛИ
|17:00
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|_:_
|ЭВЕРТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛУТОН
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Воскресенье, 12 ноября
|16:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ФУЛХЭМ
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|16:00
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|НОТТИНГЕМ
|16:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|18:30
|ЧЕЛСИ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
Таблица АПЛ после 11-го тура
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